Toggenburger Tresorknacker verurteilt

Kreisgericht Statt Maschinen abzubauen, stieg er nachts durch fremde Fenster – Landesverweis für Toggenburger Tresorknacker Er hatte eine Einreisesperre für die Schweiz. Dennoch kam der Serbe hierher, um Maschinen zu kaufen und einen Betrieb in Ebnat-Kappel auszurauben. Nun wurde er verurteilt. Christof Lampart 12.01.2023, 12.00 Uhr

Aus einem Tresor stahl der Verurteilte Bargeld, Münzen und Edelmetall im Wert von 10’000 Franken. Symbolbild

Der 48-Jährige, der sich am Mittwoch in Fussfesseln vor dem Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig zu verantworten hatte, ist kein unbeschriebenes Blatt. Er war schon in den Nullerjahren zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, in der gegen ihn auch eine bis Ende Januar 2029 geltende Einreisesperre verhängt worden war.

Der im Export von gebrauchten Lastwagen und Baumaschinen Tätige musste somit immer ein Ausnahmegesuch beim Staatssekretariat für Migration einreichen, sobald er in die Schweiz kommen wollte, um eine Maschine vor Ort zu demontieren. Doch im Jahr 2022 wurden seine Anträge nicht bewilligt. Er reiste trotzdem ein und wurde im März 2022 in Klosters verhaftet.

Er habe zwar Chauffeure, sei aber der Einzige in der Firma, der die oft komplexen Maschinen sachgerecht abbauen könne, argumentierte der Beschuldigte. Dies habe dazu geführt, dass er sich in der Schweiz habe aufhalten müssen, um die Ware zu demontieren. Seine illegale Anwesenheit in der Schweiz bestritt er nicht.

Unbelehrbar und professionell

Dies veranlasste den Staatsanwalt zur Aussage, dass der Mann nicht nur «unbelehrbar» sei, sondern auch eine «professionelle Nüchternheit und Abgeklärtheit» an den Tag lege, wenn er sich einmal für eine Tat entschieden habe. Mehr noch: Vom Beschuldigten gehe eine «erhebliche Gefährdung» für die hiesige Bevölkerung aus, so der Staatsanwalt, denn bei ihm handle es sich nicht nur um einen sich illegal in der Schweiz aufhaltenden Maschinenhändler, sondern auch um einen «Einbruchstouristen».

Tatsächlich waren etliche DNA-Spuren des Mannes nach einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Hemdenherstellers in Ebnat-Kappel gefunden worden, der Mitte November 2021 nachts begangen wurde. Sowohl am Einstiegsfenster als auch am geöffneten Tresor wie auch am Eimer, mit dem der Rauchmelder abgedeckt wurde, seien seine Fingerabdrücke gefunden worden. Beute: Bargeld, Münzen und Edelmetall im Wert von 10’000 Franken.

Zwar erklärte der Beschuldigte deren Vorhandensein damit, dass diese wohl von Werkzeugen als auch von Textilien herstammten, die er in einem nicht abschliessbaren Materiallager in Arbon aufbewahre. Da könne es schon sein, dass irgendjemand mal Waren mitgenommen habe, um mit ihnen ein krummes Ding zu drehen. Handschuhe zum Beispiel, die der Beschuldigte selbst irgendwann mal getragen habe, sodass es jetzt nicht verwunderlich sei, dass seine DNA nun als «Mischprofil» am Tatort aufgefunden worden sei.

Zehn Monate unbedingt und Landesverweis

Der Richter hatte für diese Argumentation jedoch kein Gehör. Der Beweiswert bei den DNA-Spuren sei «gegeben», denn die Griffspuren an Fenster und Eimer seien so, dass sie «nicht anders dort hingekommen sein können als durch den Beschuldigten selbst. Die Übertragung durch Werkzeuge, Handschuhe oder Kleider ist ausgeschlossen», so der Richter.

Er verurteilte den Mann wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und der rechtswidrigen Einreise und Aufenthalts in der Schweiz zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten; davon hat er bereits gut siebeneinhalb Monate (U-Haft und vorzeitiger Strafvollzug) abgesessen.

Auch erging das Urteil, dass der Beschuldigte für acht Jahre des Landes zu verweisen und der Landesverweis im Schengener Informationssystem auszuschreiben sei. Ebenso muss er Verfahrenskosten von 17'813 Franken bezahlen. Die Forderungen der Geschädigten wurden auf den Zivilweg verwiesen.