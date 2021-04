Kreisgericht Schwere Vorwürfe gegen Vater: Die Zweifel waren zu gross für eine Bestrafung Ein Vater musste vor den Richter des Kreisgerichts Toggenburg treten. Unter anderem wurde ihm die Schändung der eigenen Tochter vorgeworfen. Janine Meyer 14.04.2021, 12.00 Uhr

Der Vater soll der minderjährigen Tochter Alkohol gegeben haben. Als sie eingeschlafen war, soll er sich an ihr sexuell vergangen haben.

Symbolbild: Maddalena Tomazzoli Huber

Familienangelegenheiten sind bisweilen vertrackt. Zumindest dann, wenn sie vor Gericht landen. Der Fall, der am Dienstag am Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig verhandelt wurde, ist so eine vertrackte Geschichte. Die Anklage der Staatsanwaltschaft sah im Vater den Täter, der seine heute 18-jährige Tochter geschändet und bedroht haben soll. Ausserdem soll er mehrfach sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben.

Auch deren Mutter soll vom ehemaligen Partner derart bedroht worden sein, dass sie aufgrund der «Äusserungen des Beschuldigten verängstigt» gewesen sein soll, wie aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft hervorgeht.

Der Beschuldigte will von nichts wissen

Die angeklagten Übergriffe sollen während der Ferien passiert sein, die der Beschuldigte mit seinen drei Kindern sowie seiner Schwester in einem Hotel im benachbarten Ausland verbracht hatte. Die Klägerin, seine älteste Tochter, war damals 15 Jahre alt. In diesem Hotel soll es zu verschiedenen Vorfällen gekommen sein, von denen der Beschuldigte nichts wissen will.

Seine Schwester hätte bereits damals gegenüber der Polizei ausgesagt, dass ihr nichts aufgefallen sei und dass die spätere Klägerin auf sie einen normalen Eindruck gemacht habe. Auch sagt der Beschuldigte, dass es schade sei, dass man seine beiden anderen Kinder nicht zu den Ferien befragt habe, immerhin hätten alle Kinder mit dem Vater in einem Hotelzimmer übernachtet.

Scheidung läuft seit Jahren

Seit 2002 führen die späteren Eheleute eine Beziehung, ein Jahr später kommt die Tochter zur Welt, die nun als Klägerin im Gerichtssaal sitzt. Im Abstand von einigen Jahren folgen zwei weitere Kinder, die in diesem Verfahren aber nur eine untergeordnete Rolle spielen. Seit 2014 leben die Eltern getrennt, das Scheidungsverfahren läuft.

Seitens des Beschuldigten heisst es, man versuche seit fünf Jahren eine Lösung zu finden, seitens der Mutter heisst es, diese Lösung sei seit sieben Jahren nicht in Reichweite. Fakt ist: Die Eheleute leben heute in Trennung, die Mutter hat in der Zwischenzeit einen neuen Partner und auch mit diesem ein Kind. Die beiden jüngeren Kinder aus erster Ehe leben bei ihr. Die Klägerin bewohnt eine eigene Wohnung.

Der Angeklagte sagt, er wisse bis heute nicht, warum die Mutter mitsamt Kindern «plötzlich die Flucht angetreten» habe. Er sei an einem Abend im August 2014 nach Hause gekommen und habe nicht gewusst, wo seine Familie war, ob sie vielleicht gar einen Unfall gehabt hatte.

Die Mutter, die als Nebenklägerin an der Verhandlung dabei ist, hingegen sagt, er wisse ganz genau, warum sie gegangen sei. Sie habe daraufhin längere Zeit mit den Kindern im Frauenhaus gewohnt, das sei keine gute Zeit gewesen. Niemand mache so etwas freiwillig. An diesem Dienstag im Gerichtssaal jedenfalls vermeiden die Eltern Blickkontakt zueinander, in Verhandlungspausen gehen sie sich direkt aus dem Weg.

Zweifel an der Schuld

Eine 45-minütige Beratungspause braucht das Gericht, um zum Urteil zu kommen. Gerichtsschreiberin Eberhard verliest es: Das Gericht spricht den Beschuldigten von den Vorwürfen der Schändung sowie der sexuellen Handlungen frei, den Vorwurf der Drohung lässt es fallen. In der Urteilsbegründung betont Richter Müller ausdrücklich, dass für das Gericht der Grundsatz gelte: «In dubio pro reo – im Zweifel für den Angeklagten.»

Für das Gericht bedeute dieser Rechtsgrundsatz, dass man einen Angeklagten nur dann verurteilen dürfe, wenn sämtliche Zweifel an dessen Schuld ausgeräumt seien. Und dies sei in diesem Falle nicht gelungen. Zum einen stehe «Aussage gegen Aussage» und zum anderen seien gerade auch die Aussagen der Tochter über die verschiedenen Befragungen und Zeiträume hinweg nicht konsistent gewesen. Aber:

«Das Gericht beurteilt im Strafverfahren nicht, wer und ob jemand lügt.»

«Es gibt ein Opfer»

Richter Müller bekräftigt aber auch, dass es in dieser vertrackten Familienangelegenheit natürlich ein Opfer gäbe, nämlich die Tochter. Sie sei Opfer vom Verhalten der Eltern und dem «hochstrittigen Scheidungsverfahren», das sich seit Jahren hinzieht. Er blickt dabei immer wieder auch zur Klägerin, die das Urteil zwar gefasst, aber mit gerötetem Gesicht und Tränen in den Augen, aufnimmt.

Während der ganzen Verhandlung hat sie nichts gesagt. Erst als sie den Gerichtssaal verlässt, sagt sie zur Mutter und zum Rechtsanwalt: «Es ist vorbei. Ganz gleich, ob er jetzt vorbestraft ist oder nicht: Ich bin so froh, ist es endlich vorbei!»