Kreisgericht Toggenburg: Freispruch in Prozess um Dumper-Unfall

Kreisgericht Fataler Fahrfehler führte zum Tod des Dumperfahrers: Keine Schuldsprüche nach tödlichem Unfall im Kieswerk Der Fahrer eines Dumpers kam bei einem Unfall in einem Kieswerk ums Leben. Zwei Mitarbeiter wurden vor dem Kreisgericht in Lichtensteig zur Verantwortung gezogen. Sie hätten die Sorgfaltspflicht nicht verletzt, fand der Richter, und sprach sie von aller Schuld frei. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Die Sicherheitsvorkehrungen im Kieswerk waren ausreichend, ein Fahrfehler führte zum Unfall und zum Tod des Fahrers des Dumpers, fand der Richter. Bild: Kapo

Wie genau sich der Unfall an einem Freitagmorgen zugetragen hat, haben die beiden Angeschuldigten nicht selbst gesehen. Sie waren zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort. Die Polizei mutmasst, dass ein Arbeiter seinen mit Betonelementen beladenen Dumper auskippen wollte.

Zu diesem Zweck fuhr er auf eine Anhöhe im Kieswerk. Dort kippte er das Material aus. Beim Zurücksetzen dürfte das Fahrzeug über die Böschung geraten und dadurch in eine Grube gekippt sein. Der Arbeiter wurde unter dem Dumper eingeklemmt und verstarb noch auf der Unfallstelle.

Die Staatsanwaltschaft meint, der Unfall wäre vermeidbar gewesen

Die Staatsanwaltschaft sah den operativen Leiter der Firma, die das Kieswerk betreibt, und den Sicherheitskoordinator in der Verantwortung. Die Böschung, über welche der Arbeiter mit einem Fahrzeug gestürzt sei, hätte besser gesichert werden müssen. Die Staatsanwaltschaft stützte ihre Ansicht auf eine Richtlinie der Suva. Ausserdem hätten die beiden sicherstellen müssen, dass das Fahrmanöver durch einen Lotsen überwacht werde oder dass eine Gefahrentafel angebracht wäre.

Die Staatsanwaltschaft ist sicher, dass der Unfall vermeidbar gewesen wäre. Die Beschuldigten, die für die Arbeitssicherheit und die Unfallverhütung zuständig und verantwortlich waren, seien aber untätig geblieben. Somit seien sie am tödlichen Unfall mitschuldig.

Für den operativen Leiter setzte die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 210 Franken an, bedingt aufgeschoben bei einer Probezeit von zwei Jahren. Dazu verlangte sie eine Busse von 1000 Franken. Der Sicherheitskoordinator sei zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 160 Franken, bedingt aufgeschoben bei einer Probezeit von zwei Jahren zu verurteilen. Dazu müsse er eine Busse von 1500 Franken bezahlen.

Sicherheitsinspektion mit höchstmöglicher Punktzahl

Die Verteidigung der beiden Angeschuldigten plädierte auf vollumfängliche Freisprüche ihrer Mandanten. Sie hätten für die nötige Sicherheit im Kieswerk gesorgt. Davon zeuge der Bericht einer Sicherheitsinspektion, die vier Wochen vor dem Unfall im Kieswerk gemacht wurde. In diesem wurden keine Sicherheitsmängel festgestellt, es gab dafür die maximale Punktzahl.

Die Verteidigerin und der Verteidiger hielten fest, dass sich die Staatsanwaltschaft bei ihrer Argumentation auf die falschen Suva-Richtlinien stütze. Für ein Kieswerk, wo ausschliesslich Material bearbeitet wird – und um ein solches handelt es sich in diesem Fall – gelten andere Sicherheitsrichtlinien als für eine Kiesgrube, in welcher ein Abbau stattfindet.

Ein Augenschein vor Ort zeigte ausserdem, dass die vom verunfallten Arbeiter befahrene Rampe genügend breit gewesen sei, sodass es gemäss Sicherheitsrichtlinien keine besonderen Vorkehrungen an den Seiten brauche.

Der Arbeiter hätte nicht auf die Rampe fahren müssen

Die beiden Angeschuldigten erklärten vor dem Einzelrichter, dass der Arbeiter für den Kippvorgang die Rampe gar nicht hätte befahren müssen. Er hätte seine Mulde auch seitlich vom Boden aus kippen können. Auch konnten sie sich nicht erklären, warum er dort ein Wendemanöver machen wollte. Das hätte ihm keine Zeitersparnis gebracht, sagte der eine Angeschuldigte.

Die Verteidiger warfen in ihren Plädoyers grundsätzlich die Frage nach der Verantwortlichkeit auf, denn die Angeschuldigten und der tödlich verunfallte Arbeiter waren nicht in derselben Unternehmung angestellt. Somit seien sie nicht zuständig, dass der verunfallte Arbeiter in den Sicherheitsbelangen geschult sei und die Sicherheitsvorgaben einhalte.

«Fahrmanöver ist nicht nachvollziehbar»

Der Einzelrichter folgte den Anträgen der Verteidiger und sprach die beiden Angeschuldigten vollumfänglich frei. Die Unterlagen, die ihm für das Urteil zur Verfügung gestanden haben, liessen nicht gänzlich nachvollziehen, wie der Unfall passiert sei.

Er gehe davon aus, dass die Sicherheitsbestimmungen auf dem Platz korrekt angewandt waren und dass die Unfallstelle gefahrlos zu befahren war. «Das Fahrmanöver ist nicht nachvollziehbar. Es war kein Wendemanöver erforderlich», sagte der Richter. Somit sei der Unfall mit den tödlichen Folgen auf einen tragischen Fahrfehler zurückzuführen.

Er stellte bei den Angeschuldigten keine Verletzung der Sorgfaltspflicht und somit kein strafwürdiges Verhalten fest. Die Instruktionen bezüglich der Sicherheit wären beim Arbeitgeber gewesen und weder beim operativen Leiter noch beim Sicherheitskoordinator des Kieswerks.

