Per Whatsapp beschimpft: Beziehungsstreit endet vor Gericht

Kreisgericht «Mir wurde unterstellt, ich sei gewalttätig und psychisch krank»: Beziehungsstreit endet wegen übler Nachrede und Beschimpfung vor Gericht Nachdem eine Beziehung in die Brüche geht, verfasst die Beschuldigte rund 100 Whatsapp-Status an den Kläger, in denen sie ihn beschimpft und einen Lügner nennt. Nun musste sie sich vor dem Kreisgericht Toggenburg verantworten. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 23.02.2023, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Beschuldigte hat Whatsapp-Texte an den Kläger versandt, die laut Anklageschrift ehrverletzend und beleidigend sein sollen. Bild: Christian Beutler / Keystone

«Dis ganz Lebä isch so erstunkä und erlogä... Du machsch dis Muul uf und chund no Blödsinn usä.»

So teilte die Beschuldigte gegen den Kläger, ihren Ex-Partner, über Whatsapp aus. Nachdem die beiden bis Mai 2021 ein Paar waren, stellte sie zwischen dem 3. August und dem 25. Oktober 2021 rund 100 solcher Texte in ihren Whatsapp-Status.

Auch nach zwei amtlichen Verfügungen, die es ihr verboten haben, Äusserungen über die Beziehung zum Privatkläger per Whatsapp zu publizieren, verschickte die Beschuldigte weiterhin Texte. «Jetzt isch klar, wieso das 3 Stund ofem Polizeiposchtä gsi bisch. Wemer so viel zämälügä und erfindä mue, da brucht e Ziitli.»

Nun muss sie sich wegen mehrfacher übler Nachrede, mehrfacher Beschimpfung, des Missbrauchs einer Fernmeldeanlage, mehrfacher Drohung sowie mehrfachen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung verantworten.

Beschuldigte solle sich nicht hinter Geldschulden verstecken

Gleich zu Beginn der Verhandlung gibt der Richter zu Protokoll, dass sich der Kläger und die Beschuldigte teilweise aussergerichtlich geeinigt hätten und die Anklagepunkte bezüglich Drohung und Missbrauch einer Fernmeldeanlage fallen gelassen wurden. Die restlichen Anklagepunkte bleiben bestehen.

Die Beschuldigte sagt, sie stehe zu dem, was sie geschrieben habe. Sie habe sichergestellt, dass die Whatsapp-Status nur für den Kläger sichtbar seien. «Deshalb finde ich nicht, dass mein Ex in seiner Ehre verletzt wurde oder die Texte rufschädigend sind.» Nachdem der Kläger sie blockiert habe, habe sie die Status mit seinem besten Kollegen geteilt. «Ich fand das nicht schlimm. Sie erzählen sich ja sowieso alles.»

Der Kläger und die Beschuldigte lernten sich in einem Restaurant im unteren Toggenburg kennen. Bild: Getty

Der Richter will wissen, was die Beschuldigte davon halte, dass der Kläger eine Genugtuungssumme in Höhe von 40'000 Franken fordere. Sie sagt: «Das ist für mich sinnfrei. Er kennt meine finanzielle Lage. Bereits während der Beziehung kam es zu Betreibungen.»

Nun will der Richter wissen, hinsichtlich der teilweisen aussergerichtlichen Einigung, ob der Kläger auch ohne Gerichtsentscheid, dafür mit einem Eingeständnis der Beschuldigten zufrieden wäre.

Der Anwalt des Klägers sagt nach einer kurzen Denkpause, man halte an der Zivilklage fest, sei aber bereit, die Genugtuungssumme auf 10'000 Franken zu reduzieren. «Die Nachrichten sind nur die Spitze des Eisbergs. Noch heute werden Lügen über meinen Mandanten verbreitet. Auch das Gericht wird angelogen.» Die Beschuldigte habe selbst gesagt, es sei für sie ein Spiel. Nun müsse sie die Konsequenzen für ihr Verhalten tragen und sich nicht hinter ihren Geldschulden verstecken.

Dann meldet sich der Kläger erstmals zu Wort. Er wünsche sich, dass die ganze Sache endlich aufhöre.

«Mir wurde unterstellt, ich sei gewalttätig, psychisch krank und ziehe meine Kunden über den Tisch. Eine einfache Entschuldigung genügt nicht.»

Kläger sei mehrfach handgreiflich geworden

Der Anwalt der Beschuldigten plädiert auf einen vollumfänglichen Freispruch. «Der Kläger hätte die Eier auf den Tisch legen und Klartext reden sollen. Er hätte die Beziehung ein für alle Mal beenden sollen.» Stattdessen habe er eine Hinhaltetaktik verfolgt und seiner Mandantin mit den Kontaktaufnahmen Hoffnung gegeben. Nun inszeniere er sich als Opfer. Die Genugtuungsforderung sei ein Witz. Die Unterstellung, seine Mandantin belüge das Gericht, sei ehrverletzend.

Dann nimmt der Anwalt Bezug auf die mutmasslichen Übergriffe des Klägers:

«Er wurde mehrmals handgreiflich gegenüber meiner Mandantin. Die blutigen Beweisfotos sind aktenkundig.»

Ihr Anwalt erwähnt eine weitere Sache, die davor in der Verhandlung mit keinem Wort erwähnt wurde. So habe der Kläger beim Arbeitgeber der Beschuldigten angerufen und behauptet, sie klaue Geld. «Das ist für mich Rufmord und für eine alleinerziehende Mutter, die auf den Job angewiesen ist, verheerend.»

Die Beschuldigte hat das Schlusswort. Ihr sei bewusst, was sie getan habe. Es sei eine sehr emotionale Phase für sie gewesen. Seit Oktober 2021 habe sie eine neue Handynummer, welche der Kläger nicht kenne. Seither sei das Spiel für sie fertig. Doch er führe das Spiel weiter. «Nicht ich mache seinen Ruf kaputt, das macht er selbst.»

Nach zwei langen Plädoyers der Anwälte sowie Wortmeldungen des Klägers und der Beschuldigten ist die Verhandlung zu Ende. Drei Stunden sind vergangen, weshalb der Richter alle Beteiligten ohne Urteilsverkündung in den Abend entlässt. Das Urteil wird in den kommenden Tagen publik gemacht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen