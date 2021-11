Kreisgericht Toggenburg; Aussereheliche Affäre war keine Straftat

Kreisgericht Aus moralischer Sicht schuldig, aus rechtlicher Sicht nicht: Aussereheliche Affäre beschäftigt Kreisgericht Toggenburg Dass er eine Beziehung zur damals 16-jährigen ehemaligen Nachbarin seiner Ehefrau hatte, stritt ein heute 33-jähriger Mann nicht ab. Unklar ist aber, ob es vor oder nach ihrem 16. Geburtstag zum ersten sexuellen Kontakt kam. Wenn ja, hätte er sich strafbar gemacht. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Die Toggenburger Kreisrichter mussten sich mit einer ausserehelichen Affäre beschäftigen. Bild: Sabine Camedda

«Das kann nicht so gewesen sein.» Mit diesen Worten wehrte sich ein heute 33-jähriger Familienvater vor dem Kreisgericht Toggenburg. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautete: Der Mann habe im Sommer vor drei Jahren in einem Hotpot Geschlechtsverkehr mit einer jungen Frau gehabt. Weil diese zum Tatzeitpunkt 15 Jahre alt gewesen ist, erfülle das den Tatbestand der sexuellen Handlungen mit Kindern.

Dazu komme, dass der Mann sich der mehrfachen Ausnutzung der Notlage schuldig gemacht habe, sagte der Staatsanwalt. Der Mann habe gewusst, dass die junge Frau eine sehr enge Beziehung zu seiner Ehefrau und deren Familie pflege. Dieses Vertrauensverhältnis würde sie verlieren, wenn die sexuelle Beziehung ans Licht käme.

«So etwas zu erfinden, ist nicht möglich»

An der Verhandlung vor dem Kreisgericht forderten der Staatsanwalt und der Vertreter der Privatklägerin einen Schuldspruch. Der Mann sei zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten zu verurteilen, zwölf davon solle er in Halbgefangenschaft absitzen. Dazu verlangte die Privatklägerin Schadenersatz von 1000 Franken, eine Entschädigung für ihre Anwaltskosten von 7000 Franken sowie eine Genugtuung von 22'000 Franken.

Der Beschuldigte habe ein egoistisches, auf sich selbst bezogenes Verhalten gezeigt, sagte der Staatsanwalt. Die Aussagen der jungen Frau, Auszüge aus ihrem Tagebuch, die er an der Gerichtsverhandlung zitierte, sowie Chatnachrichten würden eindeutig belegen, dass es erstmals im Sommer zu sexuellen Handlungen in einem Hotpot gekommen sei. Der Mann habe sie ausserdem mit Alkohol gefügig gemacht.

Er schenke der jungen Frau Glauben, so der Staatsanwalt weiter. «So etwas zu erfinden, ist nicht möglich, und sie hatte auch keinen Grund dafür.» Sie sei mit der ganzen Situation überfordert gewesen und habe ein typisches Verhalten von Opfern von Sexualdelikten gezeigt. Die Angst der jungen Frau, dass die Beziehung zu der Ehefrau des Beschuldigten und zu deren Familie abbricht, wenn die Affäre bekannt wird, habe sich bestätigt.

Der Vertreter der Privatklägerin sagte, der Beschuldigte habe besonders skrupellos agiert und sei systematisch vorgegangen, um das Vertrauen der jungen Frau zu erschleichen.

Sie war nicht abgeneigt von sexuellen Handlungen

Der Verteidiger verlangte Freisprüche in beiden Anklagepunkten. Sein Mandant habe nie geleugnet, dass er im Sommer mit der jungen Frau unterwegs war. Aber zu Geschlechtsverkehr sei es erstmals im Herbst – und somit nach ihrem 16. Geburtstag – gekommen. Das möge moralisch und ethisch zu verurteilen sein, aber nicht im Sinne des Strafrechts. Durch das Verfahren und das Gerede – der Beschuldigte verbrachte einige Tage in Untersuchungshaft, musste die Stelle wechseln und wurde aus Vereinen ausgeschlossen – sei er genug gestraft.

In seinem Plädoyer sagte der Verteidiger, dass die junge Frau angetan vom Beschuldigten und nicht abgeneigt von den sexuellen Handlungen war. «Es ist zu einfach, alles auf den Beschuldigten abzuschieben.» An der Version der Geschichte, welche die junge Frau erzählt, gebe es einige Ungereimtheiten. Aussagen von weiteren Personen, die beim Treffen vor dem Geschlechtsverkehr dabeigewesen waren, liessen ebenfalls an der Glaubwürdigkeit zweifeln.

Zudem negierte der Verteidiger die besondere Nähe zur Ehefrau des Beschuldigten und zu deren Familie. Das möge früher so gewesen sein, aber zum Zeitpunkt der Tatvorfälle habe sie andere Bezugspersonen gehabt.

Das Recht sagt: Im Zweifel für den Beschuldigten

Das Kreisgericht Toggenburg hielt fest, dass der Mann im moralischen und ethischen Sinne schuldig sei, was er auch selbst erkannt habe. Es müsse aber das Strafrecht anwenden. Die Beweise, die vorgetragen worden seien, genügen aber nicht, um dem Beschuldigten zweifelsfrei eine Schuld nachzuweisen.

Auch sei die Nähe zur Ehefrau und zu deren Familie nicht mehr so gross gewesen, dass die junge Frau keinen anderen Ausweg hatte, als die sexuellen Handlungen auszuführen. Somit wurde der Beschuldigte freigesprochen.

