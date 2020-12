Kreisalpen: Die Heimat des Auerhuhns – von der bedrohten Art gibt es in der Schweiz nur noch 1000 Tiere

Das Futterangebot für Wildtiere ist während des Winters in den Wäldern sehr klein. «Auerwild beispielsweise ernährt sich hauptsächlich von Tannennadeln. Die Energiezufuhr ist also sehr gering, weswegen sie sehr haushälterisch mit ihren Reserven umgehen müssen», erläutert Wildhüter Urs Bücher. Jede Störung von Wildtieren im Winter bedeute daher einen hohen Energieverbrauch, den sie kaum mehr durch Nahrungsaufnahme kompensieren können. «Wir erwarten, dass bedingt durch die Coronakrise, viele Menschen in diesem Winter zu Hause bleiben und die Ruhe und Abgeschiedenheit der Wälder suchen. Damit steigt das Störungspotenzial auf die Wildtiere», sagt Urs Büchler. Umso wichtiger sei es daher, dass sich alle an die grundlegenden Verhaltensregeln halten, um die Störungen der Wildtiere auf ein absolutes Minimum beschränken zu können.

Die wichtigsten Regeln sind, dass man die markierten Wanderrouten und Winterrouten für Schneeschuhläufer oder Skitourenfahrer nie verlassen darf. «Denn Raufusshühner bauen im Winter Höhlen, die, wenn sie zugeschneit sind, nicht zu erkennen sind», erklärt Urs Büchler. Im schlimmsten Fall tritt man auf ein Tier drauf. Sicher wird man es aber aufscheuchen, was für die Tiere einen unnötig hohen Energiebedarf bedeutet und sie empfindlich schwächt. Im Gegensatz zu Hirsch oder Reh könnten sich Vögel keinen Winterspeck anfressen. Doch auch die Reserven dieser Wildtiere sind im Winter sehr beschränkt.

Die Verhaltensregeln sind klar formuliert. Bild: Urs M. Hemm

Daher sollten Hunde jederzeit an der Leine geführt werden. «Die meisten Hunde folgen ihrem natürlichen Jagdinstinkt und wittern Wildtiere, die sie ihrem Trieb folgend aufspüren und vielleicht sogar durch den Wald hetzen. In den meisten Fällen bedeutet das den sicheren Tod der Tiere.» Wildruhezonen sind entsprechend markiert und sollten ganz gemieden werden.

«Ich bin mir bewusst, dass die Menschen in dieser für uns alle ungewohnten Situation den Wald als Ausgleich aufsuchen. Und, wenn alle Regeln befolgt werden, finden Mensch und Tier die Ruhe, die sie brauchen», sagt Urs Büchler. (uh)



Mehr Informationen über alle offiziellen Winterwanderouten sind zu finden auf: www.wandern.ch.