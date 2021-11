Endspurt fürs Lichtensteiger Kreativprojekt «Stadtufer»

Kreativfabrik Endspurt fürs Lichtensteiger «Stadtufer»: Bereits über 300 Genossenschaftsscheine verkauft Ende Monat steht fest, ob die Genossenschaft Stadtufer das ehemalige Areal der Fein-Elast in Lichtensteig erwerben kann. Auch wenn die Finanzierung noch nicht gesichert ist, so sind die ersten Sanierungsschritte doch in Vorbereitung. Sascha Erni Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

Daniel Fuchs, Sarah Brümmer und Jonas Jakob vom Kernteam der Genossenschaft Stadtufer blicken optimistisch auf die verbleibenden Tage bis zum Stichdatum für die Finanzierung. Bild: Sascha Erni

Kinderstimmen hallen durch die hohen Räume der ehemaligen Fabrik. Noch wenige Tage ist die Jahresausstellung des Lichtensteiger Kunstvereins «Dogo Residenz für Neue Kunst» zu Gast im «Stadtufer», zu dessen Konzept auch Führungen für Schulklassen gehören. «Das Stadtufer soll in Zukunft seine Bedeutung als Kulturplatz behalten», betont Sarah Brümmer. Die junge Schneiderin ist Mitglied des Kernteams der Genossenschaft Stadtufer, welche bis Ende November Zeit hat, die Finanzierung für den Kauf des 8000 Quadratmeter grossen Areals an der Thur zu sichern. Seit Mitte 2020 entsteht hier in Umnutzung ein lebendiges, vielfältiges Zentrum. Nach dem Kauf ist eine Mischnutzung aus Gewerbe, Handwerk, Kultur, Begegnung und Wohnen vorgesehen. Noch fehlen der Genossenschaft aber gut 300'000 Franken, um den angestrebten Gesamtbetrag von 3,5 Millionen Franken zu erreichen.

Nachhaltige Weiterentwicklung angestrebt

Neben dem Kauf seien erste wichtige Sanierungsarbeiten wie zum Beispiel Brandschutzmassnahmen ins Finanzierungsziel eingepreist, sagt Sarah Brümmer. Geplant sei eine langsame, nachhaltige Weiterentwicklung des Areals. Zugutekäme der Genossenschaft, dass verschiedene Handwerksbetriebe Mitglied seien und gute Kontakte zu den ehemaligen Betreibern der Fabrik bestünden – böse Überraschungen seien nicht zu erwarten, die Genossenschaft kenne die Bausubstanz, ergänzt Kernteam-Mitglied und Architekt Daniel Fuchs.

Die Finanzierung des Areals Stadtufer muss in wenigen Tagen stehen. Bild: Sascha Erni

Die Genossenschaft Stadtufer will selbsttragend sein, betont der Dritte im Bunde, Jonas Jakob aus Zürich. Der Kauf eines Anteilsscheins soll mit 1000 Franken auch gewissermassen verpflichtend sein. «Die Anteile sind nicht nur symbolisch gedacht, wir müssen damit arbeiten können», ergänzt der Umweltingenieur. Bereits mehr als 300 Anteilsscheine hätten an über 50 neue Genossenschafterinnen und Genossenschafter verteilt werden können, täglich kämen neue hinzu. Verschiedene grössere Investments sind laut dem Kernteam ebenfalls auf der letzten Meile.

Knotenpunkt für das Städtli, Pilot für den Kanton

Diverse Privatpersonen und Organisationen aus der Region haben namhafte Beiträge gesprochen. Auch der Kanton St.Gallen und die Gemeinde Lichtensteig unterstützen das Projekt. Der Lichtensteiger Gemeinderat hat ein rückzahlbares und verzinstes Darlehen von 200'000 Franken für den Erwerb des Stadtufers in Aussicht gestellt. «Auch, um ein Zeichen zu setzen», erklärt Stadtpräsident und Kantonsrat Mathias Müller. Die Bedeutung, die das Umnutzungsprojekt für das Thema der Standortentwicklung habe, rechtfertige diese Beteiligung, so Müller. Denn nicht nur entstehe mit dem Stadtufer ein weiterer Knotenpunkt in der Gesamtentwicklung, welcher zum langfristigen Erfolg von Lichtensteig beitragen soll. Das Projekt habe auch Pilotcharakter für den Kanton. Und Daniel Fuchs bestätigt:

«Das Stadtufer ist eines der grössten nicht-kommerziellen Umnutzungsprojekte der Ostschweiz.»

Das sei für den Kanton interessant, denn es lägen noch viele weitere Fabrikareale brach. «Das Stadtufer könnte also der ideale Pilot für andere Umnutzungen sein.»

Wenig Spielraum beim Stichdatum

Nur wenige Tage verbleiben noch bis zum Stichdatum vom 30. November. Die Eigentümerfamilie würde bei einem Scheitern nicht sofort räumen lassen, erzählt Sarah Brümmer. «Aber es ist klar, sie wollen und müssen verkaufen.» Eine Verlängerung der Umnutzung um weitere sechs Monate sei entsprechend ausgeschlossen, die jetzigen Mieter müssten sich zeitnah neue Räumlichkeiten suchen.

Dennoch blicken Kernteam und Mietparteien optimistisch auf die verbleibenden Tage. Die Mieterschaft hätte einen Werbefilm produziert, die Genossenschafterinnen und Genossenschafter ihre Netzwerke aktiviert, sagt Daniel Fuchs. Ausserdem laufen Verhandlungen mit verschiedenen Banken: Die Genossenschaft habe viel Kapital beisammen, eine Bank müsse also nicht wirklich viel dazugeben. Ein vorsichtiger Optimismus sei daher angezeigt, ist das Kernteam überzeugt.

Weitere Informationen: www.stadtufer.ch

