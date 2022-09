Schulterschluss von Arbeitgebern und Region Toggenburg

Korporation Kräfte für das Toggenburg bündeln: Schulterschluss von Arbeitgebern und Region Die Arbeitgebervereinigung Toggenburg und die Regionsorganisation Toggenburg wollen künftig ihre Zusammenarbeit intensivieren. So sollen gemeinsame strategische wie auch operative Ziele miteinander verfolgt und Informationen ausgetauscht werden. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kilian Looser, Präsident Verein Region Toggenburg (links) und Samuel Schiess, Präsident Arbeitgebervereinigung Toggenburg. Bild: PD

Es habe bereits schon seit längerem Bestrebungen gegeben, die Zusammenarbeit zwischen der Arbeitgebervereinigung und der Region Toggenburg zu forcieren, sagt Samuel Schiess, Präsident der Arbeitgebervereinigung Toggenburg. Durch diesen Schulterschluss sollen beide Organisationen gestärkt werden. «Einerseits soll die Arbeit der Region mehr in die Wirtschaft eingebunden werden. Anderseits sollen die Interessen der Wirtschaft auch vermehrt in der politischen Diskussion Gehör finden», sagt er.

Kilian Looser ergänzt: «Wir sind im gleichen Tal zu Hause und beschäftigen uns zum Teil mit den gleichen Themen. Nach einigen Gesprächen, an denen wir diese Gemeinsamkeiten definiert hatten, war es nur eine logische Konsequenz, Ressourcen zusammenzulegen und die Kräfte zu bündeln.»

Kurze Wege nutzen

Als konkrete Beispiele aus Sicht der Arbeitgeber für diese engere Zusammenarbeit nennt Samuel Schiess den Bereich Kommunikation. «Neu wird die Bewirtschaftung unserer Website von der Region Toggenburg übernommen. Dennoch werden die beiden Organisationen nach wie vor getrennt im Internet auftreten», erläutert Schiess. Zudem sollen die vorhandenen Kontakte zusammengeführt werden.

Der Verein Region Toggenburg verfüge diesbezüglich über sehr enge Kontakte zu regionalen Politikern und dementsprechend über deren Daten, die der Arbeitgebervereinigung nicht in dem Umfang zur Verfügung stehen. Im Gegensatz dazu erhalte der Verein Region Toggenburg Zugang zu Ansprechpersonen in den einzelnen Betrieben.

«So soll sichergestellt werden, dass bei gezielten Anliegen die Wege möglichst kurz sind. Ziel ist aber auch, dass die Mitglieder beider Vereine die Newsletter des jeweils anderen bekommen und so auf dem neuesten Informationsstand über laufende Aktivitäten sind», sagt Samuel Schiess.

«Wichtig für beide Organisationen in dem Zusammenhang ist, die Präsenz in den sozialen Medien zu verstärken und zu koordinieren. Ich denke, dass wir in diesem Bereich besonders Nachholbedarf haben», sagt Kilian Looser. Das bedinge jedoch genaue Absprachen und gemeinsame Strategien, damit Doppelspurigkeiten vermieden werden können. Konkrete Vorteile suche der Verein Region Toggenburg in dieser Zusammenarbeit nicht. Kilian Looser betont:

«Am Ende verfolgen wir beide das gleiche Ziel: die Stärkung der Region Toggenburg, sei es als Arbeitsplatz oder als Wohnort und Lebensraum.»

Grundsätzlich aber bleiben die Vereine eigenständig. «Denn während bei uns hauptsächlich die wirtschaftlichen Anliegen im Vordergrund stehen, vertritt der Verein Region Toggenburg primär die Anliegen der Gemeinden und setzt sich für regionalpolitische Themen ein», sagt Samuel Schiess. «Uns ist es wichtig, die politische Unabhängigkeit zu bewahren.»

Weg vom Gemeindedenken

Als erstes gemeinsames Vorhaben stehe die Bekämpfung des Fachkräftemangels im Toggenburg. Es gebe bereits erste Punkte, die überregional angegangen werden müssten. Konkret betreffe dies unter anderem die Suche nach Wohnraum, explizit eigenen Häusern, wo die Gemeinden vermehrt den Austausch zu verfügbarem Wohnraum oder Bauland pflegen müssten. Samuel Schiess sagt:

«Wir müssen vom Gemeindedenken wegkommen und mehr auf die Bedürfnisse der Region schauen.»

«Das ist ein wichtiger Bereich, der auch uns von der Region Toggenburg umtreibt und in dem es gilt, gemeinsame Lösungen zu finden», sagt Kilian Looser. Nicht umsonst gebe es daher das Lehrstellenforum oder Wirtschaft macht Schule, Anlässe, an welchen überregional gegen den Fachkräftemangel angegangen werde. «Darüber hinaus muss aber auch über zukünftige Arbeitsplatzmodelle diskutiert werden», sagt Kilian Looser. Grundsätzlich müsse vermehrt am grossen Tisch darüber gesprochen werden, wie das Toggenburg vorangebracht werden kann, «jedoch ohne einen Ausverkauf der Heimat zu betreiben», betont Looser.

Ein weiterer Punkt, den es weiterhin gemeinsam anzugehen gelte, sei die Verbesserung der Wahrnehmung des Toggenburgs im restlichen Kanton, was die Region als attraktiver Arbeitgeber, aber auch als Lebensraum betreffe. «Wenn wir gemeinsam in diese Richtung arbeiten und etwas bewirken können, ist allen gedient», sagt Kilian Looser.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen