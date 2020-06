Konzertzyklus Wattwil: Musikalische Kostbarkeiten mit dem Duo Esther Hoppe und Christian Poltéra auf September verschoben Kleinere Musikveranstalter haben in den aktuellen Zeiten ihren grossen Auftritt. So wie der Konzertzyklus Wattwil. 08.06.2020, 13.39 Uhr

Ester Hoppe Bild. PD

(pd) Der Konzertzyklus Pro Wattwil engagiert sich in der Gestaltung von sechs hochkarätigen Konzerten für ein kleineres Publikum pro Jahr in Wattwil. In drei Jahren wird der Konzertzyklus 50 Jahre alt.

Wie die Verantwortlichen mitteilen, ist es dem Konzertveranstalter über die Jahrzehnte hinweg gelungen, für das kleine Podium internationale Musikerpersönlichkeiten und Instrumentalistinnen zu gewinnen, die vorab in grossen Konzerthäusern aller Welt gastieren.

Diesen Künstlern im kleinen Konzertrahmen zu begegnen, ist für das Publikum ein unbeschreiblich beeindruckendes und intensives Erlebnis, heisst es in einer Mitteilung.

Konzert in den September verschoben

Auch die Konzerte in der Klosterkapelle in Wattwil sind von besonderer Ausstrahlung. Wie ein goldener Faden durchwirken Solowerke von Bach für Violine oder Cello solo die Programme der Klösterli-Konzerte. Die Interpretationen aller Partiten für Violine solo mit John Holloway oder die sechs Cello-Suiten mit Suren Bagratuni sind legendär.

Christian Poltéra Bild: PD

In diesem Jahr muss der Konzertzyklus Pro Wattwil auf die Klosterkapelle verzichten und das Konzert von Anfang Juni auf den 20. September verschieben. Der Duo-Abend mit Esther Hoppe, Violine, und Christian Poltéra, Violoncello, beginnt um 17 Uhr in der katholischen Kirche Wattwil. Die beiden Meisterinterpreten stellen die beiden Solowerke, Partita Nr. 2 und die Suite Nr. 1 von Johann Sebastian Bach, mit zwei Duo-Werken von Honegger und Ravel in den Dialog.