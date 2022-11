Wattwil: 20-Jähriger komponiert «Oratorium Samuel»

Konzert «Oratorium Samuel»: 20-Jähriger bringt sein klassisches Erstlingswerk in Wattwil zur Uraufführung Klassische Musik ist für Elia Bertschi aus Rapperswil-Jona pure Leidenschaft. Schon mit 16 Jahren begann er zu komponieren. Jetzt wird ein umfassendes Werk von ihm in Rapperswil und Wattwil uraufgeführt. Ruedi Roth Jetzt kommentieren 10.11.2022, 05.00 Uhr

Elia Bertschi dirigiert seine erste Komposition gleich selbst. Bild: Ruedi Roth

«Elia Bertschi hat sich eine grosse Aufgabe gesetzt. Diese hat er bravourös gemeistert und wir freuen uns darauf, sein Oratorium ‹Samuel› aufzuführen», sagt Hermann Ostendarp anerkennend. Der Musiklehrer an der Kanti Wattwil und Dirigent des Jugendorchesters «il mosaico» stand dem jungen Komponisten bei Bedarf beratend zur Verfügung.

Geigenspiel als Ursprung

Elia Bertschi erinnert sich gut an den Anfang seiner musikalischen Laufbahn. «An einer Instrumentenschau der Rapperswiler Musikschule hat mir die Geige am besten gefallen. So begann ich als Sechsjähriger, dieses Instrument zu lernen.» Bereut hat der junge Mann diesen Entscheid nie. Es war der Beginn seiner Passion für klassische Musik.

Verschiedene Personen zeigten ihm den Weg. Seine Mutter, Sängerin in einem Chor, nahm Elia schon mit an die Probe, als er noch in ihrem Bauch war. «Wegweisend für die Liebe zur Musik war aber auch Davni Ledergerber, meine erste Geigenlehrerin. Diese förderte die Musikalität bei uns Schülern mit so viel Elan, dass man begeistert war.»

So sammelte er erste Erfahrungen als Auftretender bei den jährlichen Konzerten der Musikschule Rapperswil als Geigenspieler. Als er zur Kantonsschule in Wattwil kam, war es für ihn klar, dass die Musik ein Schwerpunkt in seiner Ausbildung sein würde. Klassische Musik sollte es sein, sagt er, und ergänzt:

«Das war nur eine ganz kurze Zeit, dass ich Popmusik hörte.»

Vorbild Mendelssohn

Die unendliche Weite von Musik nahm Besitz von Elia Bertschi. All die Kompositionen, die er eingeübt und vorgetragen hatte, inspirierten ihn. Eine eigene Komposition erschaffen. Dieser Gedanke liess ihn nicht mehr los.

Ein grosses Orchesterwerk schwebte ihm vor. Dazu ermuntert hatte ihn eine CD seiner Mutter. Auf dieser war «Elias Oratorium» zu hören, die umfassende Komposition von Felix Mendelssohn Bartholdy. In dieses Werk habe er sich sofort verliebt. Er habe die Partitur studiert. Die Gedanken begannen zu fliegen. Etwas in diesem Stil zu erschaffen, beschäftigte Elia Bertschi umfassend.

Er begann autodidaktisch Musiktheorie und Kompositionslehre zu studieren. «Ich wollte mir genügend Wissen aneignen, bevor ich mit dem Komponieren begann. Doch ich merkte bald, dass dieses Vorhaben unendlich ist.» Er habe sich da und dort Ratschläge geholt. Diese seien sehr konstruktiv gewesen.

Samuels Geschichte

Elia Bertschi wollte ein grosses Orchesterwerk erschaffen. Eine Komposition in Anlehnung an Mendelssohns «Elias Oratorium». Nicht unbedingt in jenem Umfang. Und doch sollte eine ganze Geschichte darin Platz haben. Mit Gesang, verschiedenen Stimmlagen und breit gefächerter Instrumentalmusik. Der Begriff Oratorium ist ursprünglich die Bezeichnung für einen kirchlichen Gebetsraum. Musikalisch bedeutet Oratorium eine dramatische, mehrteilige Vertonung einer biblischen Geschichte.

Die Suche nach einer passenden Bibelerzählung habe sich dann aber als aufwendig erwiesen. Fast alles sei schon für musikalische Werke verwendet worden. Schliesslich sei er mit der Geschichte von Samuel fündig geworden. Jetzt galt es, diese aufzuteilen. Die Kindheit Samuels, beginnend bei seiner Mutter, die das Werk mit ihrem Trauergebet eröffnet. Sie fleht den Herrn um einen Sohn an. Samuels Leben endet im Oratorium mit der Salbung von König David.

«Die Geschichte hat mir viel Raum gegeben, um musikalisch breit gefächert zu komponieren. Chorgesang, Orchestermusik und erzählende Stimmen geben jetzt für die Zuhörerschaft angenehm viel Abwechslung in diesem fünfundvierzig Minuten dauernden Werk.»

Grosse Begeisterung

Elia Bertschi hat viel Herzblut in dieses Werk gesteckt. Auf Anraten seines Lehrers Hermann Ostendarp liess er sich im Dirigieren ausbilden. So könne er seinem Werk auch grad selbst die gewünschten Klangfarben verleihen. Zudem profitiere er von seiner Weiterbildung im Sologesang und seiner schon langjährigen Mitgliedschaft im Orchester «il mosaico».

«Es freut mich sehr, dass alle Mitwirkenden sich mit grosser Hingabe in dieses Projekt hineinknien.»

Wie zum Beispiel Max Aeberli, den bekannten Leiter des Vokalensembles Dilettanti aus Jona. Dieser habe in der Zeitung von Bertschis Maturaarbeit gelesen und sich bei ihm umgehend informiert über eine eventuelle Aufführung des «Oratoriums Samuel». Elia Bertschi, angehender Oberstufenlehrer, ist voller Freude. Eine vierjährige Arbeit werde nun so vollendet, wie er es sich in seinen kühnsten Träumen vorgestellt habe.

Hinweis: Die Aufführungen finden am 19. November, 19 Uhr, in der reformierten Kirche Rapperswil und am Sonntag, 20. November, 17 Uhr, in der katholischen Kirche Wattwil statt.

