Orpheus Oktett konzertiert mit Jodelchörli Heimetfreud in Mosnang

Konzert Musikalische Begegnung zweier Kulturen erfreute das Publikum – und auch die Sänger Jodel, orthodoxe Hymnen und ukrainische Volkslieder ergaben ein stimmiges Konzertprogramm in Mosnang. Geboten wurde es vom Orpheus Oktett und dem Jodelchörli Heimetfreud. Fränzi Göggel 20.06.2022, 15.00 Uhr

Der gemeinsame Auftritt des Jodelchörlis Heimetfreud und des Orpheus Oktetts gefiel den Zuhörerinnen und Zuhörern. Bild: PD

Zusammen mit dem Jodelchörli Heimetfreud eröffnete das Orpheus Oktett aus der Ukraine seine Schweizer Konzerttour am Sonntagabend in der Pfarrkirche in Mosnang. Dass die acht Männer aus dem westukrainischen Lwiw (Lemberg) überhaupt ausreisen durften, ist nicht selbstverständlich, unterliegen doch alle wehrpflichtigen Ukrainer einem generellen Ausreiseverbot.