Willi Valotti eröffnet Konzertreihe für Klangwelt Toggenburg

Mit der Konzertreihe Trilogie der Alpen wolle die Klangwelt einen möglichst breiten Zugang zur Musik aus dem Alpenraum bieten, erklärt Christian Zehnder. «Es soll nicht elitär sein, sondern Dinge zeigen, die begeistern können und in der Volksmusik daheim sind.» Alle Konzerte finden in der katholischen Kirche Alt St.Johann statt.

Den Anfang macht Willi Valotti am 24. September zusammen mit der Kapelle Alderbuebe, Willis Wyberkapelle, dem Jodlerklub Bergfründ Ennetbühl, Nadja Räss, Christian Enzler und dem Item-Quartett.

Nadja Räss ist gemeinsam mit Wolfgang Sieber, dem Herrenensemble der Luzerner Sängerknaben und dem Orchester Santa Maria am 5. November nochmals zu hören, wenn die Konzertreihe «Dorothea – Kantate zu Ehren des Niklaus von Flüe» in Alt St.Johann die Aufwartung macht.

Den Trilogie-Abschluss liefert dann einer der erfolgreichsten Acts in der Sparte der progressiven Volksmusik: Am 19. November tritt das Herbert Pixner Projekt in der katholischen Kirche auf die Bühne. (ser)

Tickets und weitere Informationen: www.klangwelt.swiss