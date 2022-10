Vögele Shoes in der Krise: Wattwiler Filiale bleibt zu

Konkurs droht Vögele Shoes kämpft ums Überleben: Filialen in Wattwil und St.Gallen geschlossen Entgegen früherer Berichte geht die Filiale des Traditionsunternehmens in Wattwil nicht wieder auf. Der Verwaltungsratspräsident erklärt die äusserst angespannte Situation. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 13.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Schild zeugt noch davon, dass es bis vor kurzem eine Vögele-Shoes-Filiale in Wattwil gab. Bild: Sascha Erni

Eigentlich wäre 2022 ein Jubiläumsjahr für Vögele Shoes: Vor genau hundert Jahren eröffnete Karl Vögele in Uznach seine erste Schuhmacherei. Doch statt Jubelfeiern gibt es beim Traditionsunternehmen Filialschliessungen. Betroffen ist auch Wattwil: Im August erklärte der Verwaltungsratspräsident Christian Müller dem «Toggenburger Tagblatt» noch, es handle sich um eine vorübergehende Schliessung für ein paar Tage. Nun hat Müller das definitive Aus der Filiale in Wattwil bestätigt.

Wattwil ist keinesfalls ein Einzelfall: Einst gehörten der Karl Vögele AG – nicht zu verwechseln mit der Modekette Charles Vögele – mehr als zweihundert Filialen und sie beschäftigte über 1700 Mitarbeitende. Doch in den letzten Jahren folgte eine Schliessung nach der anderen. Erst diese Woche wurde die Schliessung der Filiale in der St.Galler Shopping-Arena bekannt. Verwaltungsratspräsident Müller bestätigt:

«Aktuell sind es 28 Filialen, die zur Ladenkette von Vögele Shoes gehören und nicht dauerhaft geschlossen sind.»

Zahlreiche Medien berichteten in den vergangenen Monaten über Filialschliessungen in der ganzen Schweiz: Immer wieder fällt dabei der Begriff «Mietschulden»: Anscheinend ist der Konzern schon seit dem Frühling den Mietzahlungen zumindest teilweise nicht mehr nachgekommen.

Der Niedergang eines Familienunternehmens

Dass der Konzern in finanzielle Schieflage geraten ist, ist kein Geheimnis. Bereits 2017 meldete der österreichische Zweig des Unternehmens Insolvenz an. Kurz zuvor war er von der Karl Vögele AG verkauft worden. 2018 wurde ein polnisches Einzelhandelsunternehmen Mehrheitseigner des verbliebenen Schweizer Zweigs und beendete damit die fast hundertjährige Geschichte als Familienunternehmen.

Die Pandemie führte beim angeschlagenen Schuhhändler zu weiteren Filialschliessungen. 2021 wechselte der Besitzer erneut – die CCC-Gruppe verkaufte seine Anteile an ein Unternehmen aus Hannover und einen Finanzinvestor. Mittlerweile war die Zahl der Mitarbeitenden auf 550 gesunken.

Ein Aushang an der Scheibe zeugt noch vom Ende der Filiale. Bild: Sascha Erni

Nichts davon scheint dem Schuhhändler aus der Krise geholfen zu haben: Gemäss dem schweizerischen Handelsamtsblatt hat die Karl Vögele AG per 13. Juni die provisorische Nachlassstundung beantragt. Damit kann ein Unternehmen für vier bis maximal acht Monate nicht betrieben werden. Es ist die letzte Option, einem Konkurs noch zu entgehen.

«Das provisorische Nachlassverfahren ist ein sehr hilfreiches Instrument», sagt der Verwaltungsratspräsident Müller. Es helfe bei der Gesundung, doch es sei ein weiter Weg. Man arbeite intensiv daran, dass die Transformation von Vögele Shoes gelinge, so Müller:

«Wir können zum Glück auf Mitarbeitende zählen, die an unsere traditionsreiche Marke glauben und trotz der angespannten Situation ein hohes Engagement zeigen. Ihnen gebührt unser Dank.»

Keine Rettung für Wattwiler Filiale

Für Wattwil kamen die Rettungsversuche jedoch zu spät. Dabei musste auch eine Kündigung ausgesprochen werden: «Eine Mitarbeiterin muss aufgrund der Schliessung Vögele Shoes verlassen, was wir sehr bedauern», sagt der Verwaltungsratspräsident. Alle rechtlichen und sozialen Anforderungen im Rahmen des Nachlassverfahrens seien dabei eingehalten worden.

Das definitive Aus für die Filiale, das eigentlich nur kurzfristig sein sollte, überrascht viele. «Meine letzte Information war, dass der Laden wieder aufgeht», sagt Marc Bohnenblust, Geschäftsführer des Standortfördervereins Zentrum Wattwil. Dass es nun doch anders komme, sei bedauerlich, so Bohnenblust: «Schliesslich ist Vögele Shoes ein Traditionsunternehmen.»

Vögele Shoes und Manor sind in Wattwil Nachbarn. Bild: Sascha Erni

Im Zusammenhang mit der Schliessung von Vögele kursierten auch ähnliche Vermutungen zur Manor-Filiale gleich nebenan: Dort wurden Augenzeugen zufolge kürzlich Teile der Elektronikabteilung geräumt.

Die Konzernzentrale gibt jedoch Entwarnung: Grössere Umstrukturierungen oder gar eine Schliessung stünden laut Manor-Mediensprecherin Sandra Känzig nicht an. Veränderungen in der Multimediaabteilung von Manor seien auf den Krieg in der Ukraine sowie die Beeinträchtigung der globalen Lieferketten zurückzuführen.

Alternativen in Wil und Uznach

Nach der Schliessung der Wattwiler Vögele-Filiale wird der Weg für die treue Kundschaft deutlich länger: Noch bestehen die Filialen am Stammsitz in Uznach sowie in Wil. Dort sieht es bislang nicht nach einer Schliessung aus – im Gegenteil. In Wil wirbt Vögele gross mit «Comeback»-Angeboten.

Lediglich einige leere Regale im oberen Stockwerk der grosszügigen, modernen Ladenfläche sind ein Indiz für die angespannte Situation. «Wir planen weiterhin mit diesen Filialen», sagt Verwaltungsratspräsident Müller. Ob dem Traditionsunternehmen das Comeback gelingt, werden die kommenden Monate zeigen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen