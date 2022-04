Jasenko Karalićs betreibt in Wattwil sein eigenes Tonstudio

Musik Die Hit-Schmiede: Jasenko mischt in Wattwil die Raps und Songs von morgen In einem unscheinbaren Gebäude im Wattwiler Industriegebiet wird an den neuesten Songs von Schweizer Rappern und Bands geschmiedet. Jasenko Karalics Leidenschaft wurde zu seinem Beruf und heute mischt er in seinem eigenen Tonstudio die Hits für bekannte Namen. Alec Nedic Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jasenko Karalic in seinem Tonstudio. Bild: Alec Nedic

Der 38-jährige Jasenko alias Jasi lebt seit Anfang der neunziger Jahre im Toggenburg. Aufgewachsen ist er in Nesslau, wo er auch die Schule besucht. Seine Lehre als Automechaniker schliesst er zwar ab, obwohl er schon damals von einer Karriere in der Musikbranche träumt. Nachdem er eine Weile in Zürich wohnt und sich dort in einer Schule für Tontechnik weiterbilden lässt, bricht er diese aus finanziellen Nöten ab und es zieht ihn zurück ins Toggenburg.

In seinem ersten eigenen Studio in Wattwil bringt sich Jasi selbst bei, wie man Musik produziert. Immer mehr Künstler kennen und schätzen mittlerweile seinen Namen und seine Arbeit. Spätestens mit dem Umzug in das heutige Tonstudio ist Jasenko die Anlaufstelle der Region zum Aufnehmen, Abmischen und Mastern von Songs.

Die Anfänge auf Vinyl

In seiner Kindheit und frühen Jugend hat der junge Jasi mit Musik noch nicht viel am Hut. Die ersten Berührungspunkte mit der Klangkunst sollte er erst als Teenager erleben, als Ende der Neunziger die Hip-Hop-Welle aus den USA in die Schweiz überschwappte. Einen DJ habe er zum ersten Mal auf einer Party in St.Gallen gesehen.

«Ich stand da ungelogen eineinhalb Stunden und habe ihm zugeschaut, wie er die Vinyl Platten auflegte. Da wusste ich, das möchte ich auch machen.»

Zusammen mit einigen Kollegen mieteten sie sich ein «Rüümli», wo sie zusammen Musik machten und ihre Fertigkeiten als DJs ausarbeiteten. «Wir haben damals einfach gemacht und geschaut, was sich cool anhört», meint Jasenko heute. Erst mit der Geburt des Internets setzte er sich intensiver mit der professionellen Produktion von Musik auseinander.

Eine Arbeit wie ein Pingpong Spiel

Heute arbeitet Jasenko zumeist am Mixing und Mastering der Songs seiner Kunden. «Grob gesagt, bin ich für den Feinschliff der Werke verantwortlich», fasst er zusammen. Beim Mixing geht es darum, dass die verschiedenen Tonspuren geordnet und aufgeräumt werden, damit sich alles ordentlich anhört.

Der letzte Arbeitsschritt einer Musikproduktion, das Mastering, dient dazu, dass der Song einheitlich ist und auch mit anderen Werken aus dem gleichen Album harmoniert. Als selbstständiger Toningenieur stehen für Jasenko flexible Arbeitszeiten an der Tagesordnung. Er möchte für seine Kunden immer möglichst verfügbar sein. So kommt es nicht selten vor, dass die Lichter im Tonstudio morgens um vier Uhr noch brennen.

«Ich will da sein, wenn der Künstler kreativ ist.»

Idealerweise liefert der Künstler seine Gesangsaufnahme zusammen mit dem Beat und Jasi stimmt dann beides auf sich ab. Dann schickt er das Projekt zurück an den Musiker, der dann wiederum Verbesserungsvorschläge anzubringen weiss. So geht das eine Weile Hin und Her, bis der finale Track steht. «Es ist ein wenig wie beim Ping-Pong», meint Jasi mit einem Grinsen.

Musik am Nerv der Zeit

Obschon Jasenko mit Kunden aus der gesamten Schweiz und sogar darüber hinaus zusammenarbeitet, spielt die räumliche Distanz in der heutigen Zeit keine wichtige Rolle. Das Internet ermöglicht einen digitalen Austausch der Projekte in Sekundenschnelle. So durfte er auch schon für Musiker aus Deutschland, der Türkei, Südafrika und Südamerika Projekte umsetzen.

Jasi sieht in dieser Globalisierung eine grosse Chance für die Musikbranche, da dadurch auch die Grenzen der Musikrichtungen ineinander verschwimmen. So durfte er die Single «Tohuwabohu» von seinem guten Freund und Rapper Luuk mixen und mastern, worauf die Opernsängerin Anna Nero als Feature vertreten ist.

Jasi wünscht sich, dass er seine Leidenschaft noch so lange wie möglich ausüben kann. Er sieht seine Arbeit als künstlerisches Handwerk, das ihn vollumfänglich erfüllt. «Meine grösste Angst ist vermutlich, dass ich taub werde und nicht mehr arbeiten kann.» Nach kurzem Zögern fügt er hinzu: «Beethoven komponierte auch noch ohne Gehör».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen