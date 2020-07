Kommt Zeit, kommt Bart: Von Klebeband in den Augenbrauen über Geduld bis zum Bartöl – so geht es in einem Wiler Barbershop zu Coronazeiten zu und her Wer in Wil bei Ali Hazem seinen Bart machen lassen will, muss teilweise mit Wartezeiten rechnen. Diese sind jedoch unterhaltsam. Timon Kobelt 14.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ali Hazem arbeitet an der Oberen Bahnhofstrasse in einem Barbershop. Für seine Kunden nimmt er sich die Zeit, die es braucht, bis jede Kontur sitzt. Bild: Timon Kobelt

Ein Hauch von Haarpflegeprodukten liegt in der Luft. Und die Stylingartikel sind auch Gesprächsthema im Wartebereich des Revival Barbershops an der Oberen Bahnhofstrasse in Wil. «Hast du noch Balsam», fragt der Kunde, der gerade seinen Bart geformt bekommt. «Es ist gerade wieder eingetroffen, das Zeug läuft wie verrückt», antwortet Ali Hazem, der präzise mit der Klinge hantiert.

«Ich schwöre auf Bartöl», meint ein dritter Mann, der darauf wartet, als Nächstes auf dem erhöhten Stuhl vor dem Spiegel Platz nehmen zu können. So dreht sich die Konversation weiter, wobei es nicht ausschliesslich um die Gesichtsbehaarung der Männer geht, sondern zwischendurch auch persönlichere Dinge besprochen werden.

Alle seine Kunden nennen ihn «Ali»

Im Revivalshop kommen die meisten Kunden ohne Termin, was Wartezeiten mit sich bringt. Manche drehen nochmals eine Runde an der Einkaufsstrasse, bis sie an der Reihe sind. Doch viele warten. Und sie reden. Eine Tatsache, die Ali Hazem freut:

«Ich mag es, wenn Gespräche entstehen. Dadurch wird meine Arbeit viel lebendiger.»

«Ali», wie ihn seine Gäste nennen, schiebt bewusst den Riegel, wenn Kunden mit ihm in seiner Muttersprache kurdisch reden wollen. «Es ist eine Frage des Respekts», sagt der gebürtige Syrer, «dass alle im Laden Anwesenden einander verstehen.»

Als der Termin mit der «Wiler Zeitung» vor Ort vereinbart wird, horcht der junge Mann, der gerade vor dem Spiegel sitzt, auf. «Dann musst du dich aber rausputzen Ali», sagt er lachend. «Ich putze jetzt zuerst dich heraus», antwortet dieser schlagfertig und fügt an, «zum Glück weiss ich, was dein Bart gerne hat.»

Coronabedingt einen schwierigen Start

Der Kunde aus Winterthur möchte ungenannt bleiben, äussert sich aber, weshalb Ali sein Vertrauen gewonnen hat: «Er ist sehr persönlich und macht auch fachlich einen super Job.» Der Barber lächelt verlegen.

Der Laden, der seit vergangenem Herbst geöffnet hat, hatte coronabedingt einen schwierigen Start. Ali betont, dass er nur Angestellter und nicht Besitzer des Lokals sei, weshalb es ihn finanziell nicht so hart getroffen habe. Die Kunden habe er aber vermisst, es gefalle ihm hier sehr. Seit der Eröffnung hat er zumeist alleine im Laden gearbeitet, unlängst ist ein Arbeitskollege dazu gekommen. Es freut den 29-Jährigen, dass die Barbershops mittlerweile auch in der Schweiz angekommen sind. Im Vergleich zu anderen Ländern, und vor allem zu seinem Heimatland, schätzt Ali das hiesige Gewissen für Sauberkeit und Hygiene.

Er lässt sich bei der Arbeit nicht gerne stressen

Allerdings fehle den Menschen hier noch das Bewusstsein, dass der Service eines Barbers über den Bart hinausgehe und auch Haarschnitte für Männer jeglichen Alters beinhalte. Ali ist detailversessen, er nimmt sich die Zeit, die er eben braucht. «Ich lasse mich bei meiner Arbeit nicht gerne stressen.» Geduld sei eine wichtige Eigenschaft für einen Barber und auch sein Klientel müsse diese mitbringen, da es teilweise einfach viel Zeit brauche, bis ein Bart an Volumen und Dichte zulege. Kommt Zeit, kommt Bart, könnte man also Alis Philosophie zusammenfassen. Wenn ein Kunde nicht zufrieden sei, beschäftige ihn dies und er denke dann immer darüber nach, was er falsch gemacht habe.

Der Winterthurer hofft, dass er seine Leidenschaft für die Haar- und Bartkunst demnächst anderen vermitteln kann. Ali befindet sich in Weiterbildungen, um später selbst junge Leute ausbilden zu können.

Mit einer Pinzette das Unglück behoben

In den Wartebereich des Barbershops eilt ein Bauarbeiter, in dessen Augenwimpern sich ein kleines Stück starken Klebebands verfangen hat. Ob er es ihm nicht rausschneiden könne, fragt der Bauarbeiter Ali. «Wenn du danach ein Loch in den Wimpern haben willst», antwortet dieser lachend. Mit einer Pinzette ist das Unglück kurze Zeit später behoben. Auch wenn man bei Ali manchmal Geduld mitbringen muss: Langweilig ist es bei ihm selten.