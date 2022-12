Kommentar Immer wieder schreitet Wattwil im Alleingang voran: Im grossen Konzert fehlt somit eine wichtige Stimme Dass die Zentrumsgemeinde vieles auf eigene Faust wagt, bereitet Sorgen – nicht nur der SP-Ortspartei. Denn eigentlich ist eine laute und vereinte Stimme für das Thur- und Neckertal gefragt. Simon Dudle Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Die Entscheidung der SP, einen Gemeinderatssitz freiwillig herzugeben, ist ein Hilfeschrei. Und das in zwei Richtungen. Einerseits wird, zumindest zwischen den Zeilen, der Führungsstil von Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner angeprangert. Also dessen harte Hand. Andererseits sorgt sich die Partei um den Alleingang der Toggenburger Zentrumsgemeinde. Die Frage ist: Braucht Wattwil die anderen Gemeinden?

Klar ist: Wattwil hat in den vergangenen Jahren unter der Leitung Gunzenreiners viel erreicht, Stichwort Erhalt der Kantonsschule und Nachfolgelösung in der Spitalfrage. Und das zu einem guten Teil im Alleingang. Gerade die Spitaldiskussion hat aber auch gezeigt, dass die Toggenburger Stimmen kantonsweit gar schnell übertönt werden. Das Toggenburg muss lauter und geeinter werden, damit das Tal an Bedeutung gewinnt.

Die wichtigen politischen Entscheide fallen in der St.Galler Pfalz. Dass der Wattwiler Gemeindepräsident nicht in den Kantonsrat nachrücken wollte, ist bedauerlich. Dem Toggenburger Chor fehlt so eine wichtige Stimme.

