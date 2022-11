Kommentar: Der Fachkräftemangel braucht flexible Lösungen

Kommentar Vier-Tage-Woche und Teilzeitarbeit lösen das Fachkräfteproblem auch im Toggenburg nicht Gegen den Fachkräftemangel gibt es kein Allheilmittel. Selbst branchenspezifisch ist Massarbeit angesagt, eine Lösung ab Stange wird und kann es nicht geben. Stattdessen ist Flexibilität gefragt. Sascha Erni 01.11.2022, 12.00 Uhr

Impression aus der «Tourismusplattform»: Wie können Mitarbeiter erhalten bleiben? Bild: Sascha Erni

Während des Forums «Tourismusplattform Toggenburg» in Alt St.Johann sprachen die Teilnehmenden intensiv über verschiedene Ansätze, wie der Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen sei. So interessant und schlüssig viele der Ideen waren, so deutlich wurde auch: Es kann keine allgemeingültigen Lösungen geben. Der Fachkräftemangel ist in seiner Vielfalt erschlagend.