Kommentar: Warum ein Wattwiler Alleingang nicht zielführend wäre

KOMMENTAR «Region Toggenburg» ohne Wattwil? Es wäre ein schwer verständlicher Alleingang Die Gemeinde Wattwil hat sich aus dem Vorstand des Vereins Region Toggenburg zurückgezogen. Auch ein Ausstieg steht zur Debatte. Warum dies hier wie da nicht zielführend wäre. Simon Dudle 17.06.2021, 05.00 Uhr

Der Gemeinderat der Zentrumsgemeinde Wattwil überlegt sich, aus Organisation Region Toggenburg auszutreten.

Bild: Renato Maciarello

Die Grundidee von Region Toggenburg ist, die gemeinsamen Interessen des Tals zu vereinen, um mit der nötigen Power als Einheit gegen aussen auftreten zu können. Dass nun Wattwil einen Rückzieher aus dem Vereinsvorstand gemacht hat und sich gar einen Austritt überlegt, mag aus rein kommunaler Sicht zwar nachvollziehbar sein, ist für das Toggenburg als Ganzes aber ein schlechtes Zeichen. Sollte sich Wattwil tatsächlich aus der Regionsorganisation verabschieden, wäre die Legitimation des Vereins grundsätzlich in Frage gestellt. Zumal ja mit Kirchberg auch die einwohnermässig grösste Gemeinde des Toggenburgs nicht dazu gehört. Über ein Drittel der Bewohner des Thur- und Neckertals wären dann bei Region Toggenburg aussen vor.

Die Gemeinde Wattwil sendet mit dem Rückzug aus dem Vorstand auch das Zeichen, dass plötzlich die Eigeninteressen höher gewichtet werden als jene des Tals. Der eigene Garten scheint momentan wichtiger zu sein als die Gesamtschau.

Die Spitalabstimmung am vergangenen Sonntag hat gezeigt: Das Toggenburg kämpft ziemlich allein auf weiter Flur gegen den Rest des Kantons. Nun scheint Wattwil bereit zu sein, innerhalb des Tals den Alleingang zu wagen. Der Sonntag hat auch gezeigt, dass man ohne Unterstützung der umliegenden Regionen auf verlorenem Posten steht. Der Gemeinderat Wattwil und die Verantwortlichen von Region Toggenburg sollten sich an einen Tisch setzen, um den gemeinsamen Nenner zu definieren. Denn sonst verlieren beide an Kraft.