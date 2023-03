Kommentar Nur zwei Kandidaten für das Gemeindepräsidium von Bütschwil-Ganterschwil: Vielleicht ist das Amt nicht mehr attraktiv genug Die Findungskommission konnte für das Gemeindepräsidium von Bütschwil-Ganterschwil nur zwei Kandidaten finden. Sie dafür zu kritisieren, hilft nicht weiter. Sascha Erni Jetzt kommentieren 01.03.2023, 05.00 Uhr

Bürgerversammlung 2019 von Bütschwil-Ganterschwil in der Sporthalle Ganterschwil. Bild: Anina Rütsche

In der Stellungnahme der Findungskommission von Bütschwil-Ganterschwil erwähnt Enzo Fuschini die Gemeinde Berneck, die seit längerem vergebens nach Kandidatinnen und Kandidaten für das Präsidialamt sucht. Er schreibt, dass dieses Problem mindestens zum Teil dem aktuellen Fachkräftemangel, vielleicht aber auch der mangelnden Attraktivität des Gemeindepräsidentenjobs geschuldet sein könnte.

Ein Problem, das nach ihrem Austritt aus der Kommission auch Die Mitte beschäftigt haben wird. Die Ortspartei hat mit Unterstützung des kantonalen Parteisekretariates rund 50 Personen persönlich angefragt – ohne Ergebnis, wie Ortsparteipräsident Patrik Raschle in einem Brief an die Mitglieder schreibt. Die Hoffnung, mit einem zweiten Wahlgang mehr Zeit zu gewinnen, dürfte kaum in Erfüllung gehen. Der Gemeinderat hat den Termin auf den 30. April vorverlegt. Womit weitere Vorschläge spätestens am 23. März vorliegen müssten.

Statt die Findungskommission für ihre geleistete Arbeit zu kritisieren, stellt sich eher die grundsätzliche Frage, wie man den Beruf der Gemeindepräsidentin oder des Gemeindepräsidenten attraktiver machen könnte. Ausserdem sollten Gemeinderäte und Ortsparteien das Thema «Nachfolgeregelung» generell bedeutend früher angehen. Karl Brändle hat Jahrgang 1958. Dass er nicht ewig Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil bleiben wird, war eigentlich schon bei seiner letzten Wiederwahl vor über zwei Jahren klar.

