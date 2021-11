Mosnang: Weitsichtiges Ja zum Ärztezentrum

KOMMENTAR Mosnang hat einen weitsichtigen Entscheid gefällt Die Gemeinde des unteren Toggenburgs bekommt, was sie schon lange wollte: Eine ärztliche Grundversorgung. Auch wenn das Verdikt an der Urne gewisse Risiken mit sich bringt, so ist es für Mosnang nachhaltig. Martin Knoepfel Aktualisiert 07.11.2021, 19.16 Uhr

Das Ja der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Mosnang ist mehr als deutlich. Es ist auch viel deutlicher ausgefallen, als man erwarten konnte. Das mag erstaunen, angesichts der Summe, um die es beim Darlehen ging – immerhin rund 3000 Franken pro Einwohner.

Das unmissverständliche Ja dürfte vor allem einen Grund haben: In den letzten zehn Jahren sind diverse Anläufe, Hausärzte für die Eröffnung einer Praxis in Mosnang zu gewinnen oder ein Ärztehaus zu realisieren, erfolglos geblieben. Jeder Stimmbürger und jede Stimmbürgerin konnte sich ausrechnen, dass die Menschen weiterhin zum Arzt in eine andere Gemeinde fahren müssen, wenn das vorliegende Projekt für ein Ärztezentrum an der Urne scheitert. Das Ja ist ein klares Bekenntnis zu einer wohnortnahen ärztlichen Grundversorgung.

Und diese ist ein Faktor, der die Attraktivität einer Gemeinde als Wohnort durchaus beeinflussen kann. Zum Positiven, wenn sie gewährleistet ist. Und zum Negativen, wenn sie fehlt. Dass sich die Gemeinde für ein solches Anliegen engagiert, ist deshalb legitim und kommt auch andernorts in den ländlichen Regionen vor.

Zugleich ist es beruhigend, dass die Initianten des Ärztezentrums das Toggenburg schon kennen. Das reduziert die Gefahr eines Scheiterns. Schliesslich haben die Stimmbürger ganz offensichtlich erkannt, dass sich die Gemeinde vertraglich recht gut abgesichert hat, obwohl ein Kredit immer ein gewisses Risiko mit sich bringt. Man kann den Stimmbürgern von Mosnang attestieren, einen weitsichtigen Entscheid gefällt zu haben.