Kommentar: Vorwürfe blieben unkonkret

KOMMENTAR Reorganisation des Vorstands des Chössi-Theater: Hier liegt eine Chance verpasst Die Animositäten zwischen dem Vorstand des Vereins Chössi-Theater und einer Gruppe von vier Mitgliedern sind offensichtlich. An der Mitgliederversammlung blieb allerdings unklar, wo die Differenzen in der Sache stecken. Martin Knoepfel 11.07.2021, 17.00 Uhr

Mit dem Stück «Die Heiratsvermittlerin» zeigt das Chössi-Theater 2019 eine Komödie als Eigenproduktion. Bild: PD

Der Verlauf der Mitgliederversammlung des Vereins Chössi-Theater lässt wohl viele perplex zurück. Dass Animositäten zwischen dem Vorstand und der Gruppe der vier ‒ Seraina Kobelt, Nina Kobelt, Stephan K. Haller und Daniel Treyer ‒ vorhanden sind, wurde rasch offensichtlich. Überhaupt nicht klar war allerdings, wo die Differenzen in der Sache lagen und liegen. Die gegenseitigen Vorwürfe bleiben pauschal, was auch ein Votant in der Diskussion kritisierte. Sein Wunsch, mehr über die Hintergründe zu erfahren, blieb aber ungehört.