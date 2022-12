KOMMENTAR Die SP Wattwil will eine «Politische Wende»: Nun muss sie liefern Die SP hat harsche Kritik an den Gemeinderat gerichtet – und sich somit unter Zugzwang gesetzt. Die logische Konsequenz müsste ein politischer Angriff auf das Gemeindepräsidium sein. Simon Dudle 19.12.2022, 19.00 Uhr

In der Gemeinde Wattwil gibt es dieser Tage einiges zu diskutieren. Bild: Arthur Gamsa

Es brodelt in Wattwil. Sorgt die Ersatzwahl eines Gemeinderates während einer laufenden Legislatur für gewöhnlich für wenig Aufsehen, so ist das in der Toggenburger Zentrumsgemeinde gerade anders. Es fallen deutliche Worte. Es sind Worte, die nachhallen. Mit der Deutlichkeit der Kritik gegen den Gemeinderat gingen die Sozialdemokraten auf Konfrontationskurs. Der Rücken von Thomas Merz, der als einziger SP-Vertreter der Gemeindebehörde verbleibt, wird damit alles andere als gestärkt.

Vor allem aber muss die SP nun liefern. Eine «Politische Wende» strebt sie bei den Gesamterneuerungswahlen im Herbst 2024 an. Was nur so viel heissen kann, dass Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner mit einer eigenen Kandidatur das Amt streitig gemacht werden soll. Seit 2007 ist Gunzenreiner im Amt und wird schon bald dienstältester Toggenburger Gemeindevorsteher sein. Sein Leistungsausweis in der Weiterentwicklung der Gemeinde ist beträchtlich. Sollte es zu einer Kampfwahl kommen, wird sich zeigen, ob und wie sehr Unbehagen in der Bevölkerung vorhanden ist.