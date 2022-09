Kommentar: Nein aus Bütschwil-Ganterschwil zur Fusion kam zu früh

Kommentar Das Nein aus Bütschwil-Ganterschwil zur Fusion mit Lütisburg kommt zu früh Am Sonntag stimmten Lütisburg und Bütschwil-Ganterschwil darüber ab, eine Gemeindefusion vertiefter zu prüfen. Die konkreten Vor- und Nachteile wären erst in einem Jahr bekannt gewesen. Larissa Flammer 25.09.2022, 18.13 Uhr

Blick auf die Letzibrücke, die Lütisburg (im Hintergrund) mit Ganterschwil verbindet. Bild: PD

Ein Projekt abzulehnen, bevor alle Fakten auf dem Tisch liegen, ist selten eine gute Idee. Hätten die Gemeinderäte von Lütisburg und Bütschwil-Ganterschwil am Sonntag den Auftrag erhalten, eine Fusion vorzubereiten, wären die konkreten Vor- und Nachteile erst bekannt geworden. In einem Jahr hätte die Stimmbevölkerung immer noch Nein sagen können. So hat die Ablehnung aus Bütschwil-Ganterschwil den Beigeschmack einer Trotzreaktion aufgrund vergangener Vorkommnisse.