Speerspitz: Es darf wieder etwas langweiliger werden

WINTEREINBRUCH Der erste Advent wird weiss: In den nächsten Tagen fällt in der Ostschweiz Schnee bis in tiefe Lagen

In der Nacht auf Freitag setzt im Osten der Schweiz der erste Schneefall ein. Dann schneit es immer wieder bis Dienstag – auf dem Säntis gibt es in diesen Tagen 30 Zentimeter und mehr Neuschnee. «Jeder Niederschlag ist willkommen, von September bis jetzt war es in der Ostschweiz zu trocken», sagt Meteorologe Roger Perret von Meteonews im Interview.