Kolumne Speerspitz: Fast verzweifelt wegen ein paar Fotos Die Tücken der Technik bekam Redaktor Beat Lanzendorfer diese Woche hautnah zu spüren. Beat Lanzendorfer 12.08.2021, 15.14 Uhr

Kartenleser und Speicherkarte sind dankbar, wenn man sie gut behandelt. Bild: Beat Lanzendorfer

Ein Schreibender, der einen Grossteil der Fotos für seine Artikel selbst produziert, muss einige grundlegende Regeln beachten.

Eine davon ist: Die Delete-Taste auf der Tastatur nicht allzu oft zu verwenden. Vor Jahren ist mir einmal das Missgeschick passiert, dass ich ein Foto schon vor der Veröffentlichung gelöscht habe.

Wie ich die Situation damals gerettet habe, weiss ich nicht mehr, peinlich war sie in jedem Fall. Ich habe mir geschworen, mich nie mehr in eine derart missliche Situation hineinzumanövrieren. Heute sichere ich meine Aufnahmen lieber dreifach als nur doppelt ab.

Beim Kopieren traten Schwierigkeiten auf

Aller Sicherheit und Achtsamkeit zum Trotz ist mir diese Woche ein Missgeschick unterlaufen, das mir in meiner über 20-jährigen Karriere als Berichterstatter im Toggenburg noch nicht passiert ist. Nachdem ich am Dienstag zwei Aufträge mit den dazugehörigen Fotoaufnahmen erledigte, wollte ich die Bilder tags darauf auf meinen Laptop kopieren.

Aber oh Schreck: Der Kartenleser konnte meine Speicherkarte nicht lesen. Der erste Fehlversuch konnte mich noch nicht beunruhigen. Kabel raus, Kabel rein, jetzt wird das Gerät sicher erkannt. Aber nichts dergleichen geschieht. Beim genaueren Hinsehen musste ich feststellen, dass bei der Karte ein kleines Teil abgebrochen war. Das muss passiert sein, als ich die Karte zu schnell oder zu ruppig aus der Fotokamera zog.

Noch machte ich mir keine Sorgen, so schlimm kann es nicht sein. Als aber auch der Reservekartenleser die Speicherkarte nicht erkannte, bildeten sich erstmals kleine Schweisstropfen auf meiner Stirn, zumal mein Laptop eine andere Karte problemlos lesen konnte.

Der Retter hat sich ein Bier verdient

Ich malte mir bereits aus, was ich alles in die Wege leiten müsste, um die Fototermine vom Dienstag zu wiederholen. In meiner Not begannen meine Hirnzellen Ideen zu entwickeln, die durchaus brauchbar waren. Eine davon war, einen Spezialisten zu kontaktieren.

Weil bei uns auf der Redaktion in Wattwil das Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg praktisch um die Ecke liegt, habe ich deren IT-Supporter Lukas Bawidamann aufgesucht. Während ich Blut und Schweiss schwitzte, hatte er in fünf Minuten das Problem gelöst und die Bilder auf einen Stick kopiert. Das Bier, das ich ihm bei unserem nächsten Treffen auf dem Fussballplatz offeriere, hat er sich mehr als verdient.