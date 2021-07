Kolumne: Wie schafft man eine Toggenburger Oper?

KOLUMNE Klauen statt komponieren Mindestens im Repertoire gibt es keine Oper, die im Toggenburg spielt. Eigentlich schade angesichts der grossen Bedeutung der Musik in der Volkskultur. Martin Knoepfel Aktualisiert 08.07.2021, 15.00 Uhr

Riccardo, der Gouverneur von Boston (eigentlich der König von Schweden), im Duett mit Amelia, der Gattin seines besten Freundes bei einer Aufführung der Oper «Ein Maskenball» in Solothurn.

Bild: Manuela Jaeggi

Ich liebe die Oper, die Operette und das Musical. Ob ich eine Oper kennen würde, die im Toggenburg spielt, fragte mich deshalb vor kurzem ein Bekannter. Die Antwort: Ich weiss es nicht, aber es kann sein, dass ein solches Werk in irgendeinem Archiv eines Prinzen harrt, der es wachküsst. Die Suche danach dürfte aber der Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen gleichen, mit ähnlichen Erfolgsaussichten. Eigentlich schade, die Musik spielt ja im Tal eine grosse Rolle.

Was bietet sich da an? Einfacher als eine neue Oper zu komponieren, ist es bekannten Melodien eine neue Handlung zu unterlegen. Die Streitigkeiten ums Spital Wattwil oder zwischen den Bergbahnen im Obertoggenburg wären jetzt aktuell. Sie beide eignen sich allerdings überhaupt nicht, denn erfolgreiche Opern drehen sich fast immer um die Liebe, sogar dann, wenn es um rein politische Vorgänge geht wie in Verdis «Maskenball» mit der Ermordung des Königs von Schweden oder in Donizettis «Maria Stuart», die auf dem Schafott stirbt.

Das Rezept: Man erfinde ein Dreiecksverhältnis. Der Reformator Zwingli ist der berühmteste Toggenburger. Das ginge so: Zwingli und ein Innerschweizer Ratsherr begehren die schöne Witwe Anna Reinhart. Zwingli bekommt sie. Der Rivale rächt sich. Er sorgt dafür, dass die Innerschweizer beim alten Glauben bleiben und gegen Zürich Krieg führen. Bei Kappel treffen die Rivalen aufeinander. Zwingli fällt. Die Handlung hat nur einen Haken: Die Vorgeschichte der Schlacht von Kappel ist bekannt, und es fehlt jeder Hinweis auf ein Liebesdrama.

Was tun, lautet da die Frage? Stehlen, ist die Antwort. Es gibt eine Oper von Donizetti, «Betly oder die Schweizer Hütte». Laut Libretto spielt sie im Appenzellerland, aber man kann sie ja ins Toggenburg verlegen. Das italienische Publikum des 19. Jahrhunderts dürfte sowieso die Schweizer Geografie nicht so gut gekannt haben, um die Regionen auseinanderzuhalten. Ganz abgesehen davon kann sich der Komponist nicht mehr wehren, weil er seit gut 150 Jahren tot ist. Er kann also nur noch im Grab rotieren.