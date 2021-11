Freude herrscht, wenn der David den Goliath schlägt

KOLUMNE Doping ist das auf keinen Fall Der Kampf David gegen Goliath zieht immer, doch häufig wird die Hoffnung auf einen Gigantensturz zerstört. So ging es dem Autor auch anlässlich der Fussball-EM im vergangenen Sommer. Martin Knoepfel Aktualisiert 05.11.2021, 16.00 Uhr

Sportübertragungen kann man nicht nur am TV, sondern auch auf dem Laptop schauen. Bild: Christian Beutler / Keystone

An der Fussball-EM habe ich nicht alle Spiele der Schweizer Nationalmannschaft live gesehen. Eine Ausnahme war das Gruppenspiel gegen Italien. Optimistisch setzte ich mich an den Esstisch, klappte das Notebook auf – einen Fernseher habe ich nicht, wozu auch – nahm einen Schluck Prosecco und harrte der Dinge, die da kommen würden.

Sie kamen, und das rascher als mir lieb war. Die Geschichte des Abends ist rasch erzählt. Er war rundum frustrierend, denn nach dem ersten Tor der Azzurri hatte ich zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass die Schweiz den Match noch drehen und wenigstens einen Punkt holen könnte. Mehr hatte ich ohnehin von Anfang an nicht erhofft.

Freudensprung bei Favoritenniederlagen

Dagegen verpasste ich die Spiele gegen Wales und die Türkei und schaute nur spätabends Zusammenfassungen, obwohl das nicht das Gleiche ist. Gegen Wales überzeugte die Schweiz nicht. Gegen die Osmanen war es besser, aber immerhin resultierten aus beiden Spielen vier wertvolle Punkte. Sogar den Match gegen Frankreich verpasste ich, in dem die Schweiz einen der Titelfavoriten aus dem Turnier warf. Wenn der David den Goliath besiegt, macht das Herz halt Freudentänze, wer immer der David ist.

Gegen Spanien konnte ich dem Lockruf des Notebooks in der Hoffnung auf einen Gigantensturz nicht widerstehen – und prompt flog nicht der Gigant, sondern die Schweiz aus dem Turnier. Manchmal behält Goliath eben das bessere Ende für sich.

Ich glaube, ich habe da eine interessante Gesetzmässigkeit entdeckt. Interessant für den Schweizerischen Fussballverband (SFV), denn die Qualifikation für die nächste WM ist noch nicht in den viel zitierten trockenen Tüchern.

Wie wäre es mit Freikarten für Theater- oder Opernaufführungen an den Abenden der verbleibenden Qualifikationsspiele für die Fussball-WM 2022? Bekanntlich muss man in den Theatern und Opernhäusern während der Vorstellungen das Smartphone abschalten. Es ist also Gewähr geboten, dass ich ein solches Spiel nicht live sehen kann – und weiteren wertvollen Punkten für die Schweiz sollte eigentlich nichts mehr im Weg stehen. Gelingt ein Deal? Verbotenes Doping ist es jedenfalls nicht.