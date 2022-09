Kolumne Danke, liebes Free-TV, für die Champions League Weshalb es eine gute Sache ist, dass die Champions League weiterhin im Free-TV zu sehen ist. Und weshalb sie früher trotzdem etwas mehr Spass gemacht hat, jedenfalls für mich. Alain Rutishauser 08.09.2022, 16.21 Uhr

Bayerns Leroy Sané bejubelt seinen Treffer zum 1:0 gegen Inter Mailand in der Champions League. Bild: Luca Bruno/AP (7. September 2022)

Am Mittwoch schaute ich seit einer gefühlten Ewigkeit wieder einmal lineares Fernsehen. Beim gemütlichen Rumzappen auf der Couch blieb ich bei 3+ respektive der Champions-League-Partie FC Bayern München gegen Inter Mailand hängen.

Überrascht schaute ich mir die Partie einige Minuten an, bevor ich schliesslich eindöste. Mir war gar nicht bewusst, dass die Champions League nun auf 3+ übertragen wird. Ich bekam lediglich die Hiobsbotschaft mit, dass SRF ab der Saison 21/22 keine Champions League mehr überträgt. Wie ich heute nachgelesen habe, hat sich der Privatsender 3+ für eine zweistellige Millionensumme die Übertragungsrechte gesichert.

Ich habe mir dann überlegt, ob ich 3+ dankbar sein soll, dass die Champions League weiterhin im Free-TV zu sehen ist? In Deutschland ist es beispielsweise so, dass die Bundesliga nur noch mittels kostenpflichtigen Abos angeschaut werden kann. Um alle Spiele sehen zu können, braucht man gar Abos von zwei verschiedenen Streaminganbietern.

Doch zurück zur Champions League.

Als ich die Meldung über den Rückzug des SRF aus dem Champions-League-Geschäft las, schwelgte ich sofort in Erinnerungen, wie ich als kleiner Bub die Partien in der Königsklasse am Dienstag und Mittwoch herbeisehnte. Wie ich mit meinen Eltern verhandelte, um wenigstens eine Halbzeit schauen zu dürfen. Wie ich mich manchmal, bei spannenden Partien, nochmals ins Wohnzimmer schlich, um auch die letzten Spielminuten zu sehen. Wie ich am nächsten Tag in der Schule neidisch wurde, wenn einige Klassenkameraden den ganzen Match schauen durften.

Deshalb – auch wenn wahrscheinlich viele Eltern heutzutage ein Blue-Abo besitzen und die Champions-League-Partien sowieso empfangen können – danke, liebes Free-TV, dass du unseren Kindern weiterhin packende Fussballspiele in der Königsklasse zeigst. Vermutlich werden die Kinder auch heute noch ähnliche Erinnerungen sammeln, wie ich damals, die sie wohl ein Leben lang begleiten werden.