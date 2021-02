KOLLISION Frau bei Unfall schwer verletzt: SBB-Hauptstrecke Wil-Winterthur bleibt nach Unfall am Dienstagmorgen gesperrt Am späten Montagabend hat sich laut übereinstimmenden Medienberichten ein Unfall auf der SBB-Hauptstrecke Wil-Winterthur bei Schottikon ereignet. Auch am Dienstagmorgen kommt es zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Simon Dudle 23.02.2021, 05.27 Uhr

Die Bergungsarbeiten auf der SBB-Hauptstrecke Wil-Winterthur dauern an.

Bild: PD

Um 22.30 Uhr ist bei Schottikon ein Auto von zwei Zügen, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren, eingeklemmt worden. Wie es genau dazu kam, ist noch nicht bekannt. An der Unfallstelle soll es keinen Bahnübergang geben. Dies berichten mehrere Medien.

Wie «Blick-Online» vermeldet, wurde eine 41-jährige Lenkerin schwer verletzt von der Fahrzeug geborgen. Rund 80 Zugspassagiere und die beiden Lokführer hätten unversehrt evakuiert werden können. Ein Grossaufgebot der Blaulicht-Organisationen sein im Einsatz gewesen.

Die Bergungsarbeiten dauern an. Auch am Dienstagmorgen bleibt die SBB-Strecke zwischen Elgg und Winterthur und somit auch die Hauptstrecke Wil-Winterthur unterbrochen. Reisende von Wil nach Winterthur reisen via Frauenfeld oder alternativ via Wattwil und Rapperswil.