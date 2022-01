Winter sind wegen Klimawandel kürzer geworden

KLIMAWANDEL Klimawandel: Warme Winter werden normal Vor 15’000 Jahren endete die letzte Eiszeit. Der Bodensee entstand. Es folgten einige warme Perioden, in denen es teilweise sogar wärmer war als heute. Doch seit 40 Jahren findet eine extrem rasche Erwärmung statt. Christoph Frauenfelder Jetzt kommentieren 28.01.2022, 15.00 Uhr

Stare auf den Feuchtwiesen bei Rapperswil. Stare sind Zugvögel, aber immer mehr bleiben in den letzten Jahren den Winter über hier. Bild: Steffen Schmidt/Keystone

Der Winter 2021/2022 ist noch nicht vorbei, aber schon jetzt kann erneut auf einen zu milden Winter getippt werden. Der Dezember fiel 2 Grad zu warm aus und auch der Januar wird mit einem Überschuss von einem Grad aufwarten.

Zwar bringt etwa jeder vierte Februar einen eisigen Nachwinter. Doch ausgehend von der Erhaltungsneigung des Wetters, wird auch der diesjährige Februar tendenziell zu warm ausfallen.

1,5 Grad wärmer als vor 40 Jahren

Die Klimaerwärmung beschränkt sich nicht nur auf den Winter. Auch ganzjährig betrachtet, wird es rasant wärmer. Bereits ab dem Jahr 1900 stellte sich eine sanfte Erwärmung ein, der noch keine besondere Beachtung geschenkt wurde.

Ein regelrechter Knick nach oben ereignete sich aber um 1980. Seither sind die Wintertemperaturen, aber auch die Jahrestemperaturen um 1,5 Grad gestiegen, und sie steigen weiter. Parallel dazu hat die Jahressumme des Sonnenscheins in derselben Zeitspanne um 200 Stunden zugelegt und die Menge der Niederschläge um 20 Zentimeter abgenommen.

Natürliche und menschengemachte Faktoren des Klimawandels

Als treibende Kraft von historischen Klimaveränderungen zeigten sich bisher auf der natürlichen Seite Erdbahnschwankungen, eine variable Sonnenaktivität, aber auch massive Vulkanausbrüche. Auf der menschengemachten Seite sind es der Treibhauseffekt, die Rodung der Wälder, intensive landwirtschaftliche Nutzung und die Luftverschmutzung.

Das Zusammenspiel dieser Teilsysteme bewirkt sowohl in kleinen als auch in grösseren Zeitabständen immer wieder neue Zirkulationsmuster der Atmosphäre. Werden diese Antriebsprozesse gestört, entwickelt sich ein Klimawandel.

Der Winter wird kürzer

Unmittelbare Auswirkungen der derzeit sehr schnellen Erwärmung sind im Winter eine ansteigende Schneefallgrenze und insbesondere im Unterland immer weniger Schnee. Die Tage mit Schneedecke im Fürstenland und Untertoggenburg gingen in den letzten 40 Jahren von 45 auf 35 Tage zurück.

Auf den Durchschnittsverlauf haben einzelne Extremereignisse wie die 50 Zentimeter Schnee vor Jahresfrist keinen Einfluss. Die Zeit vom ersten bis zum letzten Schneefall hat sich in den letzten 40 Jahren um einen Monat verkürzt.

Zugvögel bleiben hier, statt in den Süden zu fliegen

Durch die milden Winter verfrüht sich auch das Erwachen der Vegetation. Die Schneeglöckchen läuten im Fürstenland den Vorfrühling eine Woche früher ein als noch vor zehn Jahren.

Rund zwei Drittel der Zugvögel ziehen im Herbst in den Süden. Einige Zugvögel, wie zum Beispiel die Stare, bleiben den Winter über teilweise hier und fliegen nicht mehr in den wärmeren Süden. Oder Zugvögel aus dem Norden überwintern bei uns, anstatt nach Spanien und Nordafrika weiterzuziehen.

Es gab aber auch extreme Winter

So zeigen uns frühe Aufzeichnungen die ganze Wetterpalette, was klimatisch in einem Winter alles möglich ist. Im Jahr 1432 waren alle europäischen Flüsse monatelang zugefroren. Es herrschte grosse Hungersnot. Brot wurde aus Baumrinde gebacken. Menschen erfroren im Bett.

1963 fror der Bodensee, hier bei Arbon, das letzte Mal zu. Tausende Menschen nutzten die Gelegenheit, den See zu Fuss zu überqueren. Bild: Haltmeier Herbert

Das andere Extrem: 1290 trieben die Bäume bereits im Januar wieder aus und in tieferliegenden Gegenden blühten die Obstbäume bereits im Februar.

