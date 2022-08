Transformations-Projekt fürs Chössi-Theater in Lichtensteig

Kleinkunst An Bewährtem festhalten, Neues probieren: Das Lichtensteiger Chössi-Theater macht sich fit für die Zukunft Das Chössi-Theater in Lichtensteig möchte sich neu ausrichten. Gesetzt wird in Zukunft etwa auf Regionalität, erklären die Vorstandsmitglieder Volker Ranisch und André Steger. Sascha Erni Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Vereinspräsident Volker Ranisch (links) und der Programmverantwortliche André Steger erarbeiten mit ihren Vorstandskolleginnen und -kollegen sowie einer externen Fachperson neue Ansätze fürs Chössi-Theater. Bild: Sascha Erni

Beim Chössi-Theater stehen Änderungen an, auch personelle. Bereits bestätigt ist die Einsetzung des Theatermachers André Steger, der als der neue Programmverantwortliche im Vorstand wirkt. Steger ist vorwiegend in der freien Theater-Szene in Zürich tätig. Er kenne das Toggenburg gut, besitze seit über zehn Jahren ein Haus in Mosnang und sei eigentlich ständig hier, erzählt er. «Und natürlich kenne ich auch schon lange die Institution Chössi-Theater.»

Programmtechnisch voll einbringen wird sich André Steger ab Januar 2023. Bereits jetzt sind aber verschiedene Neuigkeiten in Vorbereitung. So sind zum Beispiel zwei «Stubete» geplant. Im Sommer soll diese idealerweise draussen stattfinden, mit Grill und gekühlten Getränken, im Winterhalbjahr im Chössi-Restaurant. «Es wird natürlich primär theaterbezogen sein, nicht so, wie üblicherweise in einer Beiz», erklärt Volker Ranisch.

Für die mittelfristige Zukunft hält der Chössi-Präsident fest, dass Dramatisches in Literatur und Theater mehr Raum bekommen soll. Dasselbe gelte für klassisches Musiktheater, etwa mit der Produktion «Mozart. Auf den Spuren des Genies» des Zürcher Vox-Vocalensembles, das am 5. November im Chössi zu sehen sein wird.

Vertrautes Programm bis Ende '22 Für das Programm bis Dezember arbeitete André Steger noch mit der scheidenden Programmchefin Ilse Pauli zusammen. Mit Mike Müller (1. Oktober), dem Blues Max Trio (12. November) und weiteren kehren einige Stammgäste zurück nach Lichtensteig. Besonders gespannt sein darf man aber auch auf Neues, etwa auf den Besuch der «Dakar-Produktion» (24. September). Das Ensemble gewann 2015 den ersten Preis der Heidelberger Theatertage – und nie passte ein Besuch in Lichtensteig in den Terminplan. Nun dürfen sich Freunde des Figurentheaters endlich auf die preisgekrönte Produktion «Hin ist hin» freuen. (ser) Vollständiges Programm: www.choessi.ch

Neues im Chössi: Das Figurentheater «Dakar-Produktion» ist am 24. September das erste Mal in Lichtensteig und bringt «Hin ist hin» auf die Bühne. Bild: PD

Kantonales Transformations-Projekt für Neuausrichtung

Die Ideen und Neuerungen, die der Vereinspräsident im Gespräch nennt, sind Teil eines laufenden Transformations-Projekts beim Chössi-Theater. Der Kanton hat das Projekt für ein Jahr bewilligt, eine externe Fachperson begleitet es. «Der Prozess soll helfen, die Struktur des Theaters neu auszurichten und nach Möglichkeit zu verschlanken», sagt Volker Ranisch. «Wir erarbeiten nun, wie es in Zukunft weitergehen wird», ergänzt André Steger.

Der Fokus liegt auf der Region

Der Grundgedanke hinter der Neuausrichtung lautet gemäss Ranisch:

«Was machen andere Theater und Kleinkunstbühnen der Region, und was können wir darüberhinaus anbieten?»

Denn immerhin habe das Chössi eine ganz andere Infrastruktur und damit andere Möglichkeiten als andere Einrichtungen, etwa mit der grossen Bühne oder dem Restaurant. Auch bestehe ein konkreter Leistungsauftrag des Kantons.

André Steger ist der neue Programmverantwortliche des Chössi-Theaters. Bild: Sascha Erni

Programmatisch heisse das, sich stärker nach regionalen Künstlerinnen und Künstlern umzusehen, erläutert André Steger. «Der Fokus soll auch darauf liegen, was hier in der Gegend läuft, dem wir im Chössi Platz und Bühne bieten können.» Das beträfe vor allem auch die Angebote für Kinder und Jugendliche.

Mehr Möglichkeiten für Schulen schaffen

Das Gofechössi, das sich kürzlich vom Chössi-Theater gelöst hat, möchte man nicht konkurrieren, betonen sowohl Volker Ranisch als auch André Steger. «Jede Form von Kindertheater ist ein Gewinn für die Region», sagt Steger. Das Chössi-Theater würde sich für Kinder und Teenager neu ausrichten.

Man wolle nicht mehr vorwiegend fertige Produktionen einkaufen, sondern mit Kindern und Jugendlichen unter professioneller Leitung selbst Stücke auf die Bühne bringen. Und hier käme der Punkt mit der regionalen Einbindung und der Infrastruktur wieder zum Tragen. Die Kantonsschule Wattwil etwa würde unter Barbara Bucher Grossartiges leisten. Andere Schulen jedoch hätten diese Möglichkeiten noch nicht. «Aber wir haben den Raum dafür», so Ranisch.

Der Schauspieler Volker Ranisch ist Präsident des Vereins Chössi-Theater. Bild: Benjamin Manser

Freiwilligenarbeit hat sich bewährt

Was sich hingegen nicht ändern werde, sei das Einbinden der freiwilligen Helferinnen und Helfer, zeigen sich beide Männer überzeugt. Trotz Corona ist der Bestand mit rund 120 Helfenden stabil geblieben; einige Ältere seien gegangen, dafür Jüngere hinzugekommen. Die Helferteams werden wie bis anhin selbstständig arbeiten, sei es in der Technik, an der Bar oder in der Küche. Das habe sich über die Jahre bewährt, sagt Volker Ranisch:

«Das ist das eigentliche Herz des Theaters.»

Der Enthusiasmus der Helferinnen und Helfer hat dann auch André Steger beeindruckt, als er zum Chössi stiess. Es bestehe offensichtlich ein Bedürfnis im Städtchen und der gesamten Region. Die Freiwilligen seien wirklich enorm engagiert. «Ich habe förmlich Rückenwind gespürt», sagt André Steger. Dann lacht er. «Jetzt muss dieser Rückenwind nur noch das Publikum ins Theater wehen.»

