Klassische Musik vom Feinsten mit dem Streichorchester Weltsaiten Sinfonietta in Mosnang Zum Jahresauftakt waren in Mosnang die erhebenden Klänge klassischer Musik zu hören. 06.01.2020, 05.00 Uhr

Das Streichorchester Weltsaiten Sinfonietta nahm das Publikum auf eine musikalische Weltreise mit. Bild: PD

Zum Anfang des neuen Jahres fanden zur Freude der Veranstalterinnen vom Verein Kultur Mosnang viele Menschen den Weg in die noch weihnachtlich geschmückte Kirche St.Georg in Mosnang. Die grossen Namen der Interpreten versprachen ein einmaliges Musikerlebnis: Nicolas Corti, der das Neujahrskonzert jahrelang organisierte, wirkte in diesem Jahr als Solobratschist, begleitet vom Weltsaiten Sinfonietta, einem Streichorchester aus 17 erstklassigen Berufsmusikerinnen und Berufsmusikern. Die künstlerische Leitung hatte die international bekannte Dirigentin Gloria Isabel Ramos Triano, die die Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine abwechslungsreiche musikalische Reise mitnahm.