Klassenplanung Krummenau statt Nesslau: Kinder aus dem Bühl werden zukünftig in anderem Schulhaus unterrichtet Im Schulhaus Büelen in Nesslau sind die Klassen genügend gross, in Krummenau hingegen zahlenmässig am unteren Limit. Zum Ausgleich werden die Bühler Kinder darum neu in Krummenauer Klassen eingeteilt. Sabine Camedda 25.02.2021, 12.00 Uhr

Weil zukünftig die Bühler Kinder nach Krummenau zur Schule gehen, wird das Schulhaus baulich erweitert. Bild: PD

Die Verteilung der Kinder in die Primarschule stellt für manch eine Schule eine Herausforderung dar. Denn die Kinderzahlen können von Jahrgang zu Jahrgang stark schwanken. Die Schule Nesslau stand diesbezüglich – aber auch wegen der Veränderung der Gemeindestrukturen – in den vergangenen Jahren vor einigen Herausforderungen.

Hansjörg Huser, Schulratspräsident Nesslau.

2009 wurde die Primarschule in Stein geschlossen, die Kinder besuchen seither die Schule im Büelen in Nesslau. Im Jahr 2015 kam das Ende für die beiden Aussenschulen in Bühl und Ennetbühl. «Wir hatten schon damals die Tendenz, dass es in Krummenau eher kleinere Klassen geben wird», sagt Hansjörg Huser, Schulratspräsident von Nesslau. Er, der Schulrat und der Gemeinderat beobachteten die Situation laufend, Massnahmen waren keine notwendig.

Jedes Jahr kommen neue Schulkinder dazu

Bis jetzt. Derzeit besuchen zehn Kinder die drei Klassen in der Unterstufe. Ab dem kommenden Schuljahr werden nicht nur die Kinder aus Krummenau dort eingeschult, sondern auch die Kinder vom Bühl. «Mit dieser Massnahme ist es uns möglich, die Klassen wieder zu vergrössern und somit den Schulstandort Krummenau zu erhalten und letztlich zu stärken», sagt Hansjörg Huser. Für die Kinder bedeute dieser Wechsel wenig Veränderung: Sie müssen den Schulweg sowieso mit dem Schulbus fahren, nun halt ins andere Dorf. Betroffen von dieser Umteilung sind nur die Erstklässler. Wer schon in Nesslau die Primarschule besucht, kann weiterhin in seiner Klasse bleiben.

Um den Kindern die richtige und zeitgemässe Lernumgebung zu bieten, ist ein Ausbau des Schulhauses Krummenau notwendig. Im Sommer 2022 soll das Bauvorhaben realisiert werden. Im aktuellen Budget der Gemeinde ist ein Betrag von 450'000 Franken dafür vorgesehen. «Wir finden, die Qualität des Schulraums ist wichtig», sagt Hansjörg Huser.

«Das Schulzimmer sollte eine Wohlfühloase sein, damit die Schulkinder besser lernen können.»

Bei der Organisation der Klassen komme Nesslau zugute, dass die Schule seit Jahren auf das Mehrklassensystem setzt. Das bedeutet, die Schülerinnen und Schüler von jeweils drei Klassen sitzen gemeinsam im Klassenzimmer. Das bedinge zwar mehr Flexibilität von den Lehrpersonen, erleichtere aber die Organisation der Klassengrössen. Und: «Wir haben in den Aussenschulen immer gute Erfahrungen damit gemacht und auch jetzt bei den bestehenden Standorten Büelen und Krummenau.»

Entwicklung der Schülerzahlen ist nicht absehbar

In der Gemeinde Nesslau sind rund 100 neue Wohnungen gebaut worden, weitere sind geplant, beispielsweise auf dem Areal der ehemaligen Weberei Meyer-Mayor. Bild: Michel Canonica (Neu St.Johann, 13. August 2020)

Mit der Beschulung der Bühler Kinder in Krummenau wird das Primarschulhaus Büelen leicht entlastet. Die Sorgenfalten beim Schulratspräsidenten sind dadurch aber nicht geglättet. Denn in Nesslau entstehen derzeit viele Wohnungen. Rund 100 sind bereits bezogen oder stehen kurz vor der Fertigstellung. Trotzdem seien die Einwohnerzahlen nicht stark gewachsen, die Schülerzahlen nicht explodiert. Schulratspräsident Hansjörg Huser, der von Amtes wegen auch im Gemeinderat sitzt, weiss aber von Bauprojekten, die weiteren Wohnraum schaffen werden.

Ob es dann eine massiv grössere Anzahl Schulkinder geben wird, ist derzeit noch offen. «Wir wollen aber für diesen Fall gerüstet sein», sagt Hansjörg Huser. Deshalb wird eine Machbarkeitsstudie für eine Erweiterung des Primarschulhauses Büelen in Auftrag gegeben. Auch dafür beantragt der Schulrat im Rahmen des Budgets Geld.

«Mit dieser Studie haben wir dann etwas im Köcher, falls wir schnell auf steigende Schülerzahlen reagieren müssten.»

Im Oberstufenschulhaus Büelen wäre auch bei zusätzlichen Schülerinnen und Schülern nicht so schnell Handlungsbedarf geboten. Weil die Oberstufe mit den Gemeinden Wildhaus-Alt St.Johann und Nesslau ein grösseres Einzugsgebiet hat, pendeln sich die Schülerzahlen schneller ein.