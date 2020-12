Klare Mehrheit für Spitalvorlagen auch unter den Kantonsräten aus den Wahlkreisen Toggenburg und Wil

Der Kantonsrat hält daran fest, dass es künftig in Altstätten, Flawil, Rorschach und Wattwil keine Akutspitäler mehr geben soll. In der Schlussabstimmung am Mittwoch bestätigte er das Ja der ersten Lesung zu allen Spitalvorlagen.

Martin Knoepfel 03.12.2020, 19.00 Uhr