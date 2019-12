Klare Aussagen zu Gesetzen, Klimawandel und Spital Wattwil Die Podiumsteilnehmer äusserten sich zu verschiedenen Themen. Franz Steiner 12.12.2019, 16.53 Uhr

Die Protagagonisten betrachten die Aufnahmen nach der Podiumsdiskussion. Bild: Franz Steiner

Als erstes Thema war mit der Diskriminierungs-Strafnorm und der Ehe für alle, die im Februar zur Abstimmung kommen, viel Zündstoff in der Diskussion. SVP-Kandidat Lukas Huber findet nicht gut, dass man Meinungsfreiheiten einschränkt, sei es in politischen Debatten oder am Stammtisch. Joel Müller von der SP meint nach den negativen Vorfällen gegen Lesben und Schwule, dass jedem Hassverbrechen Hetze und Beleidigungen vorausgehen.