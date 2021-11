Klangwelt Toggenburg Sechs Monate statt zehn Tage: Das Festivaljahr begeisterte das Publikum, rechnet sich aber finanziell nicht Ein zehntägiges Naturstimmenfestival wie in den Vorjahren war durch die Pandemielage nicht möglich. So führte die Klangwelt Toggenburg ein Festivaljahr mit sieben grösseren Veranstaltungen in sechs Monaten durch. Das kam beim Publikum zwar an, soll aber nicht in diesem Rahmen weitergeführt werden. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 28.11.2021, 05.00 Uhr

Chöre aus der ganzen Welt, die in der katholischen Kirche in Alt St.Johann konzertieren, das machte bisher das Naturstimmenfestival der Klangwelt Toggenburg aus. Dass ein solcher Grossanlass wegen der Coronapandemie nicht möglich ist, war dem Intendanten Christian Zehnder schnell klar. Als Alternative gab es ein spezielles Corona-Festivaljahr. Das begann mit der Zwischentonschau an Auffahrt und endete mit dem Chillmodul Anfang November (einen Rückblick auf alle Veranstaltungen finden Sie hier).

Die Ideen, die Christian Zehnder und sein Team hatten, waren vielfältig. Gemeinsam war, dass möglichst viel draussen stattfinden kann. Christian Zehnder umschreibt die Idee so:

Christian Zehnder, Künstlerischer Leiter der Klangwelt Toggenburg. Bild: Sabine Camedda

«Wir konnten keine normalen Konzerte veranstalten, aber wollten dem Publikum trotzdem einen Zugang zu Kultur gewähren.»

Die Klangwelt Toggenburg steckte, wie andere Kulturbetriebe auch, in einem Transformationsjahr. Das heisst, sie bekam Fördergelder für den Prozess, den Betrieb für die Zeit nach der Pandemie aufzustellen. «Diese finanzielle Unterstützung hat uns ermöglicht, vieles auszuprobieren», sagt Christian Zehnder. Schnell war ihm klar: Die Künstlerinnen und Künstler treten gerne wieder auf. Es ist aber schwierig, das Publikum zu erreichen und anzusprechen.

Mit der Lichtinstallation setzte die Klangwelt Toggenburg an Pfingsten ein Lebenszeichen ab. Video: Klangwelt Toggenburg

Vernetzung ist sehr wichtig

Das Festivaljahr hat eine wichtige Erkenntnis gebracht. «Wir müssen uns stark vernetzen und verbinden – gerade auch im Hinblick auf das Klanghaus.» Mit «uns» meint Christian Zehnder nicht nur die Klangwelt Toggenburg, die Kunstschaffenden und das Publikum. Für ihn ist Kultur etwas Integrales.

«Wir reden nicht umsonst von der Kulturlandschaft. Landschaft ist gestalteter Kulturraum und dieser geht vom Konzertanlass bis zur Alpwirtschaft.»

Die vier Anlässe unter dem Titel «Denkschwendi» haben Menschen verbunden, sagt Christian Zehnder. Und nicht nur das, die haben zum Dialog und zur Wahrnehmung der kulturellen Vielfalt beigetragen.

Klangwelt soll Schwingung ins ganze Tal bringen

Mit jedem Anlass des Festivaljahrs hat Christian Zehnder an Erkenntnissen gewonnen. «Daraus ziehen wir jetzt Schlüsse. Diese sollen uns helfen, das Festivalangebot für die kommenden Jahre zu entwickeln.» Eines ist schon klar: Die Arbeit und die Schwingung der Klangwelt sollen ins ganze Toggenburg ausstrahlen. Darum werden der Austausch und die Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Rathaus für Kultur in Lichtensteig oder dem Johanneum in Neu St.Johann gepflegt.

Für das kommende Jahr ist wieder ein Klangfestival geplant, das über das Pfingstwochenende stattfinden wird. Dieses wird in das Oberton-Symposium mit dem Gipfel der Naturtöne eingebettet. Für ein breites Publikum ist die Trilogie der Alpen gedacht, eine Reihe mit drei Konzerten, die während des ganzen Jahres stattfinden.

In die Planung für das Jahr 2023 sollen Erfahrungen aus dem Festivaljahr einfliessen. «Ich kann mir gut vorstellen, einige Formate aufzugreifen und damit neue Kulturangebote für das Toggenburg zu schaffen», sagt Christian Zehnder. Eine weitere positive Erfahrung will er in die Zukunft mitnehmen: «Die Menschen erwachen aus der Pandemie und haben Lust auf Kultur. Ich spüre eine grosse Offenheit für unser Angebot.»

Christian Zehnder ist selbst Teil des Festivaljahrs der Klangwelt Toggenburg. Video: Klangwelt Toggenburg

