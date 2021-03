Klangwelt Toggenburg «Die Coronapandemie zwingt uns dazu, uns zu verändern»: Warum die jetzige Lage für das Klangfestival auch positive Seiten hat Als Ersatz für das im Jahr 2020 ausgefallene Klangfestival hat sich die Klangwelt Toggenburg eine neue Form überlegt. Statt Konzerten von Chören und Sängern aus dem In- und Ausland zwischen Auffahrt und Pfingsten sind mehrheitlich Veranstaltungen in der freien Natur geplant. Und dies von Mai bis in den Herbst. Sabine Camedda 12.03.2021, 17.00 Uhr

Im Festivaljahr 2021 der Klangwelt Toggenburg sind mehrere Veranstaltungen in der freien Natur geplant, beispielsweise eine Illumination der Thurwasserfälle in Unterwasser. Bild: Sabine Camedda

Corona brachte viel Veränderung und Unsicherheit. Besonders davon betroffen sind die Künstlerinnen und Künstler. Deren Auftritte fielen grösstenteils aus, wie sich die Situation in den kommenden Monaten präsentiert, ist unsicher. Die Klangwelt Toggenburg hat trotzdem entschieden, im Sinne eines Festivals Veranstaltungen durchzuführen.

Dabei kreist die Idee der Verantwortlichen aber nicht um die Form des bisher bekannten Klangfestivals mit Konzerten in der Klosterkirche in Alt St.Johann. Vielmehr sollen von Mai bis Oktober mehrere Veranstaltungen stattfinden. Möglichst in der freien Natur und unter Einhaltung von Auflagen und den Hygienemassnahmen.

Christian Zehnder, Künstlerischer Leiter der Klangwelt Toggenburg. Bild: Sabine Camedda

Christian Zehnder, künstlerischer Leiter der Klangwelt Toggenburg, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau sagen, wie sich die verschiedenen Veranstaltungen in diesem Festivaljahr präsentieren werden. «Wir gehen von verschiedenen Szenarien aus und müssen daher flexibel sein, um dann entsprechend reagieren zu können», sagt er.

Klar ist, dass sich das Festival vor allem in der freien Natur abspielt. Publikum ist bei den Darbietungen ebenfalls vorgesehen, die Anzahl der Zuschauerinnen und Zuschauer wird gemäss den dann geltenden Regelungen festgelegt. Auch moderne Technik soll ihren Platz finden: Einige Veranstaltungen sollen gestreamt und über Internet verfolgt werden können.

Natur und Klang verbunden mit dem Erlebnis der Veranstaltung

Die Art, wie sich die Veranstaltungen präsentieren, ist neu. Doch bezüglich der Haltung und des Inhaltes bleibt vieles beim Alten. Christian Zehnder betont:

«Die Natur und der Klang stehen im Vordergrund und letztlich geht es um die Begegnung mit dem Klang.»

Damit verbunden werde das Erlebnis, das gewiss grösser sei als in den Vorjahren. Es sei etwas anderes, ob man in einer Kirchenbank sitzt und dem Gesang lauscht, oder ob man als Zuschauerin und Zuschauer selbst Teil der Veranstaltung wird.

Dies ist bereits an Pfingsten, dem Eröffnungswochenende, mehrfach möglich. Bei der «Zwischentonschau» wird die Klosterkirche in ein Klangmeer und Nebelwolken getaucht. 12 Stunden lang schauen Wächterinnen und Wächter dazu, jede Stunde bekommt überdies eine Künstlerin oder ein Künstler aus dem Toggenburg die Möglichkeit zum Solieren.

Aufruf Für die 24 h Licht-/Klanginstallation in der Propstei, welche am Pfingstfreitag um Mitternacht beginnt, sucht die Klangwelt interessierte Musikerinnen und Musiker aus dem Toggenburg. Wer solo, im Duo oder Trio partizipieren will, meldet sich bitte unter Telefon 071 989 50 00.

Das Publikum werde Teil dieser Klanginstallation, die ihrerseits eine von mehreren Installationen ist. Die Künstler, die als «Artists in Residence» bei der Klangwelt Toggenburg gastieren, verbinden den Klang und das Licht und schenken den Toggenburgerinnen und Toggenburgern als sinnliches Spektakel die Illumination der Propstei in Alt St.Johann und der Thurwasserfälle in Unterwasser.

Publikum wandert auf dem Klangweg zum Toggenburger Orchester

Vor den Sommerferien steht eine Kooperation mit dem Toggenburger Orchester auf dem Klangweg auf dem Programm. Auch dabei habe man eine Form gefunden, die zur Coronasituation passt. Ebenfalls im Frühsommer starten moderierte Gesprächsrunden mit Gästen. Christian Zehnder führt aus:

«Es geht uns darum, gemeinsam über die Kultur sowie Heimat und Neuland nachzudenken.»

Mindestens das erste Gespräch soll im Seegüetli stattfinden. Das sei eine Verabschiedung, weil dieses Gebäude mit dem Bau des Klanghauses abgebrochen wird.

Diese und die weiteren Veranstaltungen im Festivaljahr bieten den Kulturschaffenden immer wieder Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Nicht nur bei einem besonderen Vernetzungstreffen am ersten Tag, sondern auch mit dem Einbeziehen der Künstlerinnen, die als «Artists in Residence» in Lichtensteig gastieren. Vier Tage lang erschaffen die beiden Frauen ein Werk, das sie zum Auftakt des Festivaljahres im Dömli in Ebnat-Kappel uraufführen werden.

Neue Formate können ausgetestet werden

Und wie sieht die Zukunft des Oberton-Symposiums, mit dem Gipfel der Naturtöne, aus, das 2020 erstmals hätte durchgeführt werden sollen? «Das liegt mir sehr am Herzen und ist auch sehr wichtig für die Klangwelt», sagt Christian Zehnder. Die grosse Resonanz seitens der Künstlerinnen und Künstler und seitens des Publikums hätten das Interesse aufgezeigt. «Aber auch hier sind wir auf der Suche nach neuen Formaten. Die Zeit mit Veranstaltungen mit engen Korsetts ist vorbei.»

«Die Coronapandemie zwingt uns dazu, uns zu verändern.»

Christian Zehnder meint mit «uns» nicht nur die Klangwelt und die Künstlerinnen und Künstler, sondern auch das Publikum, das mitgehen soll. Er ist gespannt, wie dies ankommen wird. Ein positives Signal gab es bereits seitens der Sponsoren und Stiftungen. Diese zeigten sich wohlwollend und unterstützen die Klangwelt.

Dieser Wandlungsprozess sei aber auch eine Chance. Denn: «Wir können experimentieren, uns räumlich entwickeln und neue Formen ausprobieren», sagt Christian Zehnder. Das sei wichtig, um das vielfältige Klanggut im Toggenburg auch mit neuen, vielleicht noch unerhörten Ideen kraftvoll in die Zukunft zu bringen.

«Wir können nicht nur das, was hier seit vielen Generationen gepflegt wird, als Kultur- und Veranstaltungsbetrieb anzapfen und Profit daraus schlagen. Die Klangwelt will allem voran auch einen Beitrag leisten, die Einmaligkeit und Authentizität der heimischen Kultur zu wahren und unterstützen, in der eigenen Entwicklung als Kulturinstitution sich aber auch neuen Raum geben, den es für eine weitere erfolgreiche Entfaltung braucht.». So sei es letztlich möglich, die Tradition auch im Neuen aufrecht zu halten.