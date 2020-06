Klangwelt Toggenburg arbeitet mit Partnern an der Gestaltung der Angebote – das Gesamtpaket soll die Gäste überzeugen Zwar dauert es noch rund vier Jahre, bis das Klanghaus Toggenburg am Schwendisee in Wildhaus eröffnet wird. Dann aber will man bereit sein: Mit diversen Angeboten für die Besucher des Hauses, aber auch mit einem Rundum-Paket, das den Aufenthalt zu einem Erlebnis machen soll. Sabine Camedda 22.06.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bereits heute deutet einiges darauf hin, wo das Klanghaus Toggenburg einst stehen wird. Bild: Sabine Camedda

Bis ins Jahr 2024, in dem das Klanghaus Toggenburg am Schwendisee eröffnet werden soll, dauert es noch eine Weile. Doch schon jetzt ist klar: Zum Zeitpunkt der Eröffnung will man bereit sein. Bereit, um den Gästen ein funktionierendes Rundum-Angebot zu bieten.

Bereit auch, um den Einheimischen die Wichtigkeit des Klanghauses zu zeigen. Stand heute könnte das Gesamtangebot in der Schwendi eine Bruttowertschöpfung von 50 Millionen Franken bringen. Pro Jahr.

Touristisches Gesamtangebot in der Wildhauser Schwendi

Das ist aber noch Zukunftsmusik. Die Verantwortlichen der Klangwelt Toggenburg setzen ihren Fokus im Moment anders. Klangcampus heisst das Projekt, das unterstützt durch finanzielle Fördermittel von Bund und Kanton St.Gallen im Rahmen der neuen Regionalpolitik (NRP) zusammen mit Guy Lorétan und einem Projektteam ausgearbeitet wird.

«Das Ziel ist es, bei der Eröffnung des Klanghauses im Gebiet Schwendi einen funktionierenden Betrieb mit einem erfolgreichen touristischen Gesamtangebot sicherzustellen», sagt Mathias Müller, Präsident der Klangwelt Toggenburg.

Mathias Müller ist nicht nur Stadtpräsident von Lichtensteig und Kantonsrat, sondern auch Präsident der Klangwelt Toggenburg. Bild: PD

Ihm schwebt in der Schwendi ein Klang-Resort vor. Nebst den Angeboten im Klanghaus soll der Gast weitere Attraktionen geniessen können: Von Yoga über Wellness bis zu Aktivitäten auf dem Bauernhof und einem Coworking-Space ist alles denkbar.

Ergänzt werden soll das Angebot durch Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe. Der Gast kann alle gewünschten Angebote zentral buchen und hat vor Ort eine Réception mit einem Ansprechpartner. Mathias Müller nennt ein hohes Ziel:

«Wir streben damit ein integrales und qualitativ hochstehendes Angebot an.»

Angebote werden nicht von der Klangwelt Toggenburg realisiert

Gemeinsam mit Partnern, die bereits eine Absichtserklärung abgegeben haben, geht man die ersten Schritte in diese Richtung. «Derzeit sind wir am ermitteln, was wir an Infrastruktur haben und was notwendig respektive wünschenswert wäre», sagt Mathias Müller.

Das Klanghaus Toggenburg soll dem Gebiet Schwendi in der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann zu einem Aufschwung verhelfen. Bild: Sabine Camedda

Er betont, dass die Planung und Umsetzung der Angebote nicht in die Zuständigkeit der Klangwelt Toggenburg fällt. Hier kommen die Partner zum Zug. Sie sollen ihre Infrastruktur im Rahmen der Wirtschaftlichkeit anpassen und optimieren.

Mathias Müller ist überzeugt, dass dieses Netzwerk zu einem einzigartigen Angebot mit einer internationalen Ausstrahlung führen kann. «Wir rechnen damit, dass dadurch neue Arbeitsplätze entstehen und viele einheimische Betriebe von der zusätzlich generierten Wertschöpfung profitieren können», sagt er.

Weit mehr als ein Haus für Chöre, Sänger und Musiker

Das Klanghaus Toggenburg im Modell. Visualisierung: PD

Mathias Müller sieht in dieser Art von «Qualitätstourismus statt Massentourismus» gute Chancen auf dem Markt.

«Themen wie Heimat, aber auch Resonanz sind im Tourismus derzeit gefragt. Wir haben einen grossen Vorsprung und können auf dieser Welle mitreiten.»

Authentizität sei im Toggenburg keinesfalls ein Fremdwort, vieles sei hier aus den Traditionen gewachsen und werde von der Bevölkerung gelebt. Parallel zu diesen Überlegungen laufen die Projektarbeiten bei der Klangwelt auf Hochtouren.

Christian Zehnder, der künstlerische Leiter, ist mit der Aufgabe betraut, das Klanghaus mit Leben zu füllen. Er kann sich verschiedene Zielgruppen vorstellen, weit mehr als Chöre, Sänger und Musiker. Musikalisch untermalte Lesungen oder Werkstattkonzerte hätten im Klanghaus ebenfalls Platz. Christian Zehnder möchte auch Jugendliche in Vereinen, Schulklassen oder Konfirmandengruppen im Klanghaus willkommen heissen.

Christian Zehnder, Künstlerischer Leiter der Klangwelt Toggenburg. Bild: Sabine Camedda

Auch für Teamtage, Weiterbildungen, Seminare und Projekte wie Burnout-Prävention hat das Klanghaus Potenzial. Diesbezüglich baue man jetzt Partnerschaften auf. «Wir wollen zudem das Kompetenzzentrum für Naturton und Oberton-Musik werden und eine internationale Leitfunktion übernehmen», sagt Christian Zehnder.

Gelebtes Brauchtum ist das Kapital für das Klanghaus

Trotzdem ist das Klanghaus nicht ein Veranstaltungsort, sondern in erster Linie ein Gebäude für Bildung, Erfahrung und Weiterentwicklung. Christian Zehnder betont, dass bei allen Aktivitäten im Klanghaus der Kontext mit der Klangwelt gegeben sein muss. In diesem Zusammenhang nennt er Begriffe wie «Klang», «Schwingung» und «Resonanz».

Das gelebte Brauchtum ist ein Teil des Kapitals der Klangwelt Toggenburg, sagt der künstlerische Leiter Christian Zehnder. Visualisierung: PD

Das sei keine Abkehr von der bisherigen Idee der Klangwelt. «Die ganze Klangwelt ist aus den Traditionen des Toggenburgs gewachsen, das gelebte Brauchtum ist unser Kapital», sagt er. Dennoch will sich der künstlerische Leiter auch der Moderne nicht verschliessen.

«Ich versuche, zwischen Tradition und Moderne ein Gleichgewicht zu schaffen.»

Übersetzt heisst das, dass im Klanghaus sowohl der Urklang gepflegt werden soll, aber vermischt mit Klängen der Zukunft.

«Magischer Bauplatz» als Trumpf ausspielen

Es ist aber nicht das Angebot im Klanghaus alleine, das die Besucher begeistern und prägen soll. Für Christian Zehnder hat der Bauplatz am Schwendisee etwas Magisches. «Das ist unser Trumpf und den müssen wir wertschätzen.» Durch diese besondere Lage ist für Christian Zehnder klar, dass ein Besuch im Klanghaus eine nachhaltige Erfahrung sein muss. Eine, die man mit nach Hause nehmen kann.