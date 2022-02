Kirche St.Peterzell soll für 4,8 Million Franken saniert werden

Kirchensanierung Die Burg hat Risse – Die Kirchenanlage St.Peterzell ist dringend sanierungsbedürftig Die Evang.-ref. Kirche in St.Peterzell soll für knapp 4,8 Millionen Franken saniert werden. Am Freitagabend informierte die Kirchenvorsteherschaft über das Projekt. Urs M. Hemm 26.02.2022, 12.00 Uhr

Ueli Schlegel (rechts) vom Architekturbüro Bossart, St.Gallen, informierte die Besucher über Schäden, die über die Jahre an der Kirche entstanden sind. Bild: Urs M. Hemm

«Der Beton bröckelt, die Farben sind verblasst, das Dach löchrig und die Fenster halten den Wind nicht auf.» So beschreibt Gerhard Friedrich, Präsident der Kirchenvorsteherschaft der Evang.-ref. Kirchgemeinde Oberer Necker den Zustand der Kirche in St.Peterzell. Die im Jahr 1964 erbaute Kirche galt damals als architektonisch modernste Kirche der ganzen Gegend.

Gerhard Friedrich, Präsident der Kirchenvorsteherschaft der Evang.-ref. Kirchgemeinde Oberer Necker Bild: Urs M. Hemm

Auf einer Tafel, die am Fusse des alleinstehenden Kirchenturms angebracht ist, ist zu lesen: «Ein' feste Burg ist unser Gott». Doch diese Burg auf dem Rösslihügel in St.Peterzell hat in den vergangenen knapp 60 Jahren offensichtliche Risse bekommen, weshalb die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger der Vorsteherschaft den Auftrag erteilten, ein Projekt zur Gesamtsanierung und Erweiterung der Kirchenanlage um ein multifunktionales Jugendhaus zu erarbeiten. Am Freitagabend wurde der Projektvorschlag vor Ort vorgestellt, der Kosten in der Gesamthöhe von rund 4,8 Millionen Franken vorsieht.

Pfarrhaus muss verkauft werden

Anstelle einer herkömmlichen Präsentation hatten die gut 30 Interessierten in Gruppen aufgeteilt eine Art Postenlauf zu absolvieren. An sieben verschiedenen Stationen konnten sich die Besucher über Themen wie Finanzierung, Kirchenentwicklung, Geschichte, Bauschäden, die künftige Nutzung der Kirchenanlage, behindertengerechtes Bauen oder über die geplanten energetischen Massnahmen im Rahmen der Sanierung informieren.

Links im Modell ist der geplante Neubau zu sehen. Bild: Urs m. Hemm

Für die Realisierung des Projekts sind knapp 4,8 Millionen Franken budgetiert. «Den Grossteil dieses Betrags, rund 4,1 Millionen Franken, wird durch den kantonalen Finanzausgleich finanziert», erläuterte Heiner Graf, Kirchenrat der Evang.-ref. Kirche des Kantons St.Gallen. Dieser Betrag werde dann bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 28 Prozent über 20 Jahre hinweg abgeschrieben. Aber auch die Kirchgemeinde habe ihren Beitrag zu leisten. Graf sagte:

«Um die verbleibenden 700'000 Franken finanzieren zu können, muss wohl das Pfarrhaus St.Peterzell verkauft werden.»

Die Kantonalkirche misst dem Sanierungsprojekt eine grosse Bedeutung zu. «Wir sind davon überzeugt, dass das Leben in der Gemeinde und deren Bauten gut aufeinander abgestimmt sind», sagte Heiner Graf. In dem Sinne sei es Gemeindeentwicklungsprojekt, weil die Kirchenräume neben den Gottesdiensten flexibel für unterschiedlichste Veranstaltungen genutzt werden könnten.

Die Art der Bestuhlung kann im Kirchenraum individuell gestaltet werden. Grafik: Architekturbüro Bossart, St.Gallen

«Wir sind eine lebendige Kirche», sagte Gerhard Friedrich. Denn neben den sonntäglichen Gottesdiensten gebe es auch noch die Werktagskirche von Montag bis Samstag. Für diese brauche es taugliche, flexible Begegnungsräume, wo beispielsweise ein Mittagstisch angeboten oder eine gesellige Kaffeerunde abgehalten werden kann.

«Dafür möchte sich die Kirche durch vermehrte Kontakte mit der politischen Gemeinde, mit Vereinen oder Gruppierungen gesellschaftsrelevant positionieren».

Die Kirche wolle durch solche Angebote den Menschen einen Mehrwert vermitteln und sie zum Mitmachen motivieren.

Ergänzungsbau gegenüber dem Kirchturm

Ueli Schlegel vom Architekturbüro Bossart, St.Gallen, führte den Besuchern die verschiedenen baulichen Schäden vor Augen, die eine Sanierung der Kirche unumgänglich machen. «Die Gebäudehülle wurde seit deren Erbauung im Jahr 1964 nie saniert», sagte er. Die Folgen sind unter anderem Risse im Beton, ein undichtes Dach und durchlässige Fenster.

Die Risse in der Fassade sind offensichtlich. Bild: Urs M. Hemm

«Die grossen Brocken bei diesem Projekt sind die grosse Verglasung und das Dach.» Dieses ist aus asbesthaltigen Faserzementplatten gebaut und weist starke Abnützungserscheinungen sowie zahlreiche Bruchstellen auf. «Daher müssen die Dacheindeckung sowie die Isolierung komplett erneuert und in diesem Zuge gleich auch statisch verstärkt werden», sagte Ueli Schlegel. Um die Dachschrägen ideal nutzen zu können, soll eine Fotovoltaikanlage realisiert werden.

Die Fenster wurden im Laufe der Jahre durchlässig für Wasser und Wind. Bild: Urs M. Hemm

Für die Glasfassade ist eine Dreifachverglasung geplant, um möglichst wenig Wärmeverlust zu haben und um im Zusammenspiel mit der Holzdecke ein gutes Raumklima zu erzeugen. «Wo möglich, werden wir die alten Scheiben mit ihrem typischen Muster wiederverwenden. Sind sie jedoch unbrauchbar, werden wir neue, gleichartige Fenster herstellen», erläuterte Ueli Schlegel.

Für die Fensterfront ist neu eine Dreifachverglasung geplant, die Bänke sollen durch Stühle ersetzt werden. Bild: Urs M. Hemm

«Eine Kirchengemeinschaft braucht auch Räume für Aktivitäten ausserhalb des Gottesdienstes. Dazu dient der vielfältig nutzbare Erweiterungsbau.»

Das sagte Bruno Bossart vom gleichnamigen Architekturbüro, der die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten der Räumlichkeiten aufzeigte. Als Standort für den Bau wurde das abschüssige Gelände gegenüber dem Kirchturm zum Dorf St.Peterzell hin gewählt. Im Anbau, im sogenannten Jugendhaus, entstehen im Erdgeschoss ein Büro sowie ein Sitzungszimmer. Neben dem Foyer sei ein kleines Bistro mit einer Kaffeeküche geplant. Im Untergeschoss werde es einen Jugendtraum geben, der aber auch für Anlässe genutzt werden könne.

Das Dach muss komplett erneuert werden. Bild: Urs M. Hemm

Der neue Lift im Anbau führt vom Erdgeschoss bis ins Untergeschoss der Kirche, womit alle Räumlichkeiten des Anbaus wie auch der Kirche behindertengerecht erreichbar sind. Diesbezüglich stand der Kirchenvorsteherschaft Philipp Koller beratend zur Seite. Der Bauberater von Procap St.Gallen stellte sicher, dass bei der Planung alle Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes erfüllt werden.

«In Bezug auf die Nutzung wird es im Hauptkirchenraum eine grössere Veränderung geben», sagte Bruno Bossart. Denn die festmontierten Holzbänke sollen durch Stühle ersetzt werden. Stühle erlauben ein grosse Flexibilität in der Anordnung und können, sollte einmal für einen Anlass der Kirchenraum benötigt werden, unkompliziert im Lager verstaut werden.

Über den Antrag der Kirchenvorsteherschaft «Gesamtsanierung Kirchenanlage St.Peterzell», kann die Bürgerschaft im Rahmen der Gesamterneuerungswahlen vom Sonntag, 10 April, befinden.