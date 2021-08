Die Pfarrkirche in Bazenheid wird 125 Jahre alt

Kirchenjubiläum Die Sprengung war bereits beschlossen – warum die katholische Pfarrkirche St.Josef in Bazenheid trotzdem nicht einem Neubau weichen musste Am 6. August 1896 von Bischof Augustinus Egger eingeweiht, hat die Bazenheider Pfarrkirche St.Josef in den 125 Jahren ihres Bestehens eine bewegte Geschichte durchlebt. Josef Moser 16.08.2021, 17.00 Uhr

Feierlicher Jubiläumsgottesdienst am Sonntag: Hauptzelebrant Abt Emmanuel Rutz (Mitte), links Pfarrer Mathai Ottappally, rechts Pater Kolumban. Hinten rechts Seelsorgerin Leila Zmero. Bild: Beat Lanzendorfer

Als 1784 die Pfarrkirche in Kirchberg beim Dorfbrand ein Raub der Flammen wurde, wünschten die Bazenheider anstelle des Wiederaufbaus in Kirchberg den Bau einer Kirche in ihrem Dorf. Diesem Wunsch wurde nicht stattgegeben und es entstand in Kirchberg die heutige Barockkirche, welche 1879/80 erweitert worden war. Die Platzfrage aber blieb trotzdem nicht gelöst, weil die Bevölkerung in beiden Orten während der Entwicklung zu aufstrebenden Textildörfern zunahm.

Plan zum Neubau einer Kirche in Bazenheid wird gefasst

Deshalb fasste man den Plan zum Bau einer Jugendkirche etwas ausserhalb von Kirchberg. Dagegen erwuchs in Bazenheid Opposition und in der Folge kam es 1884 zur Gründung des Kirchenbau-Fonds-Vereins, der am 22. September 1891 von Stickereifabrikant Fridolin Stillhard 108 Aren Wiesland auf dem Heidenhügel erwarb.

Im Vorfeld des Baus wurde die felsige Kuppe während 7000 Frontagen zur Schaffung des flachen Kirchenareals abgetragen. In den Jahren 1892 bis 1896 realisierte der Verein den Bau der neugotischen Kirche. Der Turmeinsturz am 21. Juli 1894, um 18.45 Uhr, wegen mangelnder Bauaufsicht, Verwendung von faulem Mörtel und fehlerhaften Verbunds von Steinen, erregte nationales Aufsehen und war mehrere Male Thema in der «Schweizerischen Bauzeitung».

Die katholische Pfarrkirche St.Josef in Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Verteilung der Schadenskosten traf den Wiler Bauunternehmer Stadler mit 45 Prozent, den Architekten Grüebler, ebenfalls aus Wil, mit 35 Prozent und die Kirchbürger mit 20 Prozent.

Einweihung am 6. August 1896

Nach dem Wiederaufbau weihte am 6. August 1896 Bischof Augustinus Egger dann das Gotteshaus ein. Von 1896 bis zur Pfarreigründung um 1900 war das Gotteshaus eine Filialkirche der Pfarrei Kirchberg unter der Leitung von Thomas Schutzbach aus Rorschach, ab 1900 erster Pfarrer von Bazenheid.

Im Kirchenbezirk entstanden 1897 der bürgerliche Friedhof und im Jahr danach das Pfarrhaus. 1903 erhielt die Kirche ein erstes Geläut aus der Firma Grassmayr, Feldkirch, und zwei Jahre später die Orgel von der Firma Merklin aus Rorschach. 1968 schieden sich die Geister im Dorf über eine Renovation oder einen Neubau.

Am 23. Juni kam ein Neubaubeschluss zu Stande, der mit Zweidrittelmehrheit einen Betonbau von ähnlicher Gestalt wie jener der katholischen Kirche in Wattwil vorsah. Nach dem Abschiedsgottesdienst Ende Oktober musste noch zwei Wochen gewartet werden bis zur Sprengung der Kirche, weil eine Militäreinheit die Räumlichkeiten, welche für die sonntäglichen Gottesdienste vorgesehen waren, im Schulhaus Eichbüel A belegte.

Renovationsbefürworter können Abbruch verhindern

Die Renovationsbefürworter nutzten die Gunst der Tage und sprachen beim Kantonsbaumeister vor, weil sie massive Differenzen zu den vorgelegten Detailplänen entdeckten. Platzzahl und Raummasse überschritten die Toleranzgrenze von 10 Prozent. In der Folge verfügte der Kantonsvertreter einen Baustopp.

Unter der Führung von Zeitungsverleger Rolf Kalberer setzten sich die Renovationsbefürworter bei der Abstimmung vom 14. Dezember 1969 mit Zweidrittelmehrheit durch. Umgehend legten der gesamte Kirchenverwaltungsrat und Pfarrer Paul Fürer ihre Ämter nieder.

Ein neuer Verwaltungsrat und der neu gewählte Pfarrer Franz Xaver Mäder nahmen die Restauration in die Hand, passten das Gotteshaus sanft der neuen Liturgie an, sodass Bischof Josephus Hasler am 4. Juli 1976 zur feierlichen Einweihung schreiten konnte.

Weil das Geläut nicht mehr harmonisch klang und ein Stimmen aus Materialgründen nicht mehr möglich war, erhielt die Kirche 1977 neue Glocken der Firma H. Rüetsche in Aarau. Die alte Josefs-Glocke erhielt im nordwestlichen Bereich der Kirche auf einem Granitsockel einen Ehrenplatz.

Nach mehreren Teilsanierungen in jüngerer Zeit erscheint die Kirche St.Josef nach wie vor als gut erhaltenes Wahrzeichen von Bazenheid, das unter Denkmalschutz steht.