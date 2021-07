kirche In Ebnat-Kappel schlägt die Glocke etwas früher – darum ist die Kirchenuhr auf dem Schafbüchel der Zeit voraus Wer aufmerksam auf den Schlag der Glocke der evangelisch-reformierten Kirche hört, der wird feststellen, dass diese zu früh losschlägt. Verena Blatter, die Mesmerin der Kirche, hat eine Idee warum. Elia Fagetti 28.07.2021, 05.00 Uhr

Das mechanische Uhrwerk der evangelisch-reformierten Kirche Ebnat-Kappel ist geschützt hinter einer Glasvitrine. Bild: Elia Fagetti

Eine weisse Kirche, deren Turm einst rot war, steht auf dem Schafbüchel in Ebnat-Kappel. Der Himmel ist bedeckt. Um 14.44 Uhr schlägt die Kirchenglocke dreimal. Neben der Kirche, unter einem kleinen Vordach, hat es einen kleinen Tisch und zwei Stühle. Darauf Platz genommen fängt die Mesmerin Verena Blatter an zu erzählen. Dass die Glocke eine Minute zu früh schlägt, wisse sie:

«Es hat sich eben so eingebürgert. Ich habe das so vor drei Jahren von meinem Vorgänger übernommen.»

Mesmerin Verena Blatter schliesst gerade den Zugang zur Uhr zu. Bild: Elia Fagetti

Es störe niemanden, sagt sie. Es ist auch nichts, das in der Gemeinde diskutiert wird. Es sei einfach so. Doch die Kirche blicke auf eine aussergewöhnliche und sinnstiftende Geschichte zurück.

Berühmter Baumeister

Die auf dem Schafbüchel prominent platzierte Kirche wurde vom bekannten Baumeister Hans Ulrich Grubenmann konzipiert. Der gebürtige Teufener entwarf unter anderem die berühmte Rheinbrücke zu Schaffhausen. Während seiner Lebzeit sprach man «von einem herumsausenden Baumeister, der mehr eigennützige Griffe als Wissenschaft und Redlichkeit besitzt», wie es in der Geschichte der Kirche steht.

Lesen und schreiben konnte er, doch genaue Pläne zeichnen nicht. Er hat das Handwerk bei seinem Vater, ebenfalls Baumeister, gelernt und seine Modelle können heute noch zum Beispiel im Luzerner Verkehrshaus bestaunt werden. Neben der Kirche in Ebnat-Kappel entwarf Grubenmann unter anderem auch Kirchen in Schwanden, Brunnadern, Oberuzwil, Teufen, Trogen, Oberrieden und Wädenswil.

Etwas Besonderes an der Kirche in Ebnat-Kappel ist die gewölbte Gipsdecke. So eine Decke gibt es auch in den Kirchen von Schwanden und Oberrieden. Ihr Modell findet sich in der Grubenmann-Sammlung in Teufen. Fertiggestellt wurde die Kirche, nach nur einem halben Jahr Bauzeit, am 10. Oktober 1762. Die Gesamtkosten für die Kirche samt Turmuhr und Glocken beliefen sich auf 12'196 Gulden, was damals 25'870 Franken entsprachen. Das Geld für den Bau kam zu einem grossen Teil aus der Bevölkerung. Diese hatte in einer Haussammlung 11'000 Gulden zusammengetragen.

Der Ursprung der «Ebnater»

Der Grund für den Bau der Kirche ist gleichzeitig auch der Grund für den Namen des Dorfes. Die Ebnater waren früher die Oberwattwiler. Um diese Zeit sprach man über eine Kirchenerweiterung. Doch der Ton veränderte sich im Verlauf der Gespräche über die Erweiterung. Immer mehr Stimmen wurden laut, welche eine neue Kirche forderten, die losgelöst von der Hauptkirche in Wattwil eine neue Kirchengemeinde gründen wollten. Am 2. August 1761 fiel der Entschluss. Auf dem Gebiet des Hauptmanns Dominik Bühler, der sein Land «auf dem Ebnet» nannte und unentgeltlich zur Verfügung stellte, entstand die neue Kirche. Zu seinen Ehren wurde die neue Gemeinde und Kirche Ebnet genannt. Sogar ein Haus musste extra dafür verschoben werden. Dieses Haus steht heute noch.

Hundertjährige Glocken

Die vier Glocken, welche mehr als hundert Jahre alt sind, sind beschriftet mit Sprüchen. Auf der ältesten und grössten Glocke steht: Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Auf der zweiten steht: Eine feste Burg ist unser Gott. Die dritte ziert den Schriftzug: Friede sei mit euch. Auf der kleinsten und vierten steht: Die Liebe höret nimmer auf. Die Glocken werden einmal im Jahr von der Firma Muribaer AG gewartet.

Die Glocken sind sehr schwer. Alle vier zusammen wiegen 5722 Kilogramm. Bild: Elia Fagetti

Die Glocken sind alle unterschiedlich schwer. Die Grösste ist 2616 Kilogramm schwer. Die kleinste nur gerade 611 Kilogramm. Das unterschiedliche Gewicht verändert den Klang, den sie produzieren. Beim Stundenschlag werden zuerst in helleren Tönen die vier Schläge abgegeben, welche verkünden, dass es eine neue Stunde schlägt. Danach kommen in tieferen Tönen die Schläge, welche die Anzahl der Stunde angeben.

Schlagmechanik macht die Musik

Doch was ist mit dem Glockenschlag? Warum kommt der nun eine Minute vor der Zeit? Die Mesmerin Verena Blatter stellt eine Vermutung an: «Vielleicht schlägt sie genau eine Minute früher, damit niemand zu spät kommt.»

Im Vergleich zu den Glocken wirkt der Hammer klein. Ohne ihn geht aber nichts. Bild: Elia Fagetti

Genau sagen könne sie es nicht. Doch für die Mesmerin gibt es einen Hauptgrund: die Schlagmechanik. «Der Stundenschlag mit dem Hammer und das Glockengeläut dürfen nicht zusammentreffen», erklärt Blatter. Weiter sei es so, dass die Uhr im Sommer etwas langsamer und im Winter schneller laufe. Das liege an der mechanischen Natur der Uhr.

Man würde erwarten, dass im Land der Uhren solch ein Umstand für Gesprächsstoff sorgen würde, doch dies ist nicht der Fall. Es könne also nicht so schlimm sein, dass die Glocken zu früh schlagen. Die Mesmerin meint:

«Die Ebnater haben sich an den frühen Glockenschlag gewöhnt.»