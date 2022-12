Kirchenaustritte: Gemeinden im Toggenburg folgen nicht dem Trend

Kirchenaustritte Sonderfälle Libingen und Nesslau: Zwei Kirchgemeinden im Toggenburg widersetzen sich erfolgreich dem Austritts-Trend Jährlich verlieren die Kirchgemeinden im Toggenburg zwischen ein und zwei Prozent ihrer Angehörigen durch Austritt. Doch sowohl bei den reformierten als auch bei den katholischen gibt es auffällige Ausnahmen. Jochen Tempelmann 30.12.2022, 05.00 Uhr

Blick auf die reformierte Kirche in Nesslau. Bild: Renato Maciarello

Es ist schon lange keine Neuigkeit mehr: Seit Jahren verlieren die Kirchen im Toggenburg wie auch sonst im Land an Mitgliedern. Im reformierten Kirchenbezirk Toggenburg, der auch die Region Wil umfasst, sind es Jahr für Jahr über 600 oder 1,5 Prozent aller Gemeindemitglieder, die sich aktiv für den Austritt entscheiden. Im katholischen Konfessionsteil sehen die Zahlen fast identisch aus.

Null Austritte in Libingen: Kein Druckfehler

Besonders auffällig ist die Statistik der kleinen katholischen Kirchgemeinde Libingen bei Mosnang: Während Gemeinden wie Wattwil jedes Jahr eine zweistellige Zahl an Mitgliedern verliert, weist die Statistik der vergangenen zehn Jahre keinen einzigen Austritt aus. Thomas Franck, Verwaltungsdirektor des katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen, bestätigt auf Anfrage, dass die Zahlen korrekt sind:

«Den letzten Austritt in Libingen gab es 2007.»

Auch wenn die Kirchgemeinde mit heute rund 230 Mitgliedern zu den kleinsten des Kantons gehört, wären statistisch einige Austritte zu erwarten gewesen. Über die Gründe, warum es zu so wenigen Austritten kommt, kann Thomas Franck allerdings nur mutmassen.

Blick auf die kleine Ortschaft Libingen Bild: Beat Lanzendorfer

So spiele wohl die Tatsache, dass es eine ländliche und weitläufige Region sei, eine Rolle, so Franck: «In solchen Gemeinden kennt man sich noch.» Während die städtisch geprägten Regionen einen grösseren Rückgang verzeichnen, sind die Austrittsquoten im Ländlichen grundsätzlich tiefer. Der Verwaltungsdirektor schlussfolgert:

«Offenbar gibt es ein Gemeindeleben, in dem man sich geborgen und gut aufgehoben fühlt.»

Auch die Demografie der ländlichen Gemeinde könnte eine Rolle spielen, vermutet Franck. Denn Libingen hat eine verhältnismässig alte Bevölkerung. Dass die Älteren seltener aus der Kirche austreten, sei bekannt. Der hohe Altersschnitt bedeutet dann auch, dass die Gemeinde auch ohne Austritte stetig schrumpft: Seit 2009 hat Libingen fast ein Viertel seiner Gemeindemitglieder aufgrund von Todesfällen oder Wegzügen eingebüsst, ohne dass diese durch Geburten ausgeglichen worden wären.

Nesslau bleibt weit unter dem Schnitt

Im reformierten Teil des Toggenburg sticht insbesondere Nesslau heraus. Während zwischen 2019 und 2021 im Kirchenbezirk Toggenburg zwischen 2,6 und 5,9 Prozent der Gemeindemitglieder aus der Kirche ausgetreten sind, waren es in Nesslau lediglich 1,5 Prozent.

Katalin Schröder, Pfarrerin in Nesslau. Bild: PD

Auch Katalin Schröder, Pfarrerin in Nesslau, beobachtet die Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Räumen: «Die Aktivität des Kirchenlebens beruht auf persönlichen Kontakten und auf unserer Präsenz im Alltag der Menschen. Auf dem Land bleibt dies wahrscheinlich sichtbarer.» Doch alleine damit lässt sich die tiefe Zahl in Nesslau nicht erklären.

Auffällig ist jedoch, dass sich die Kirchgemeinde besonders modern gibt. So wird in Nesslau jeder Gottesdienst gestreamt. Eine zukunftsorientierte Botschaft sei wichtig: «Wichtig ist, dass jederzeit auch kritisch in Frage gestellt wird, sowohl kirchlich intern als auch gesellschaftlich: Was ist überhaupt die Aufgabe der Kirche?»

Ein besonderes Erfolgsrezept kann die Pfarrerin von Nesslau aber nicht an die anderen Gemeinden weitergeben. Die Komplexität des Themas werde von vielen Seiten untersucht, gibt sie zu bedenken. Von einem Erfolg für Nesslau möchte Schröder, die seit dreieinhalb Jahren im Amt ist, dann auch noch nicht sprechen. «Wenn die Bilanz auch nach zehn Jahren noch positiv ist, dann kann ich sagen: Es scheint, dass sich die fleissige gemeinsame Arbeit und der Glaube in die Kraft des Gebets bestätigt haben.»