Kirchenaustritte treffen auch den Raum Wil-Toggenburg

Kirche «Die Kirche muss auf die Strasse, zu den Menschen»: Wie die Kirchgemeinden den Mitgliederschwund bremsen wollen Der Trend ist überregional und nicht zu stoppen: Den Kirchen laufen die Schäfchen weg. Kreative Ideen sollen die Austrittswelle brechen. Viele Kirchgemeinden im Raum Wil und Toggenburg sehen im öffentlichen Raum die Alternative zum Gotteshaus. Andrea Häusler 20.12.2022, 05.00 Uhr

Nicht nur für die Reformierte Kirchgemeinde Oberer Necker ist es fast fünf vor 12, wie die Uhr der Kirche von St.Peterzell zeigt. Bild: Urs M. Hemm

Die Zahl der Kirchenaustritte ist in den vergangenen zwei Jahren frappant gestiegen und dies sowohl in katholischen wie auch in reformierten Kirchgemeinden, in städtischen und ländlichen Gebieten. Einen Vorgeschmack dessen, wie sich die sinkenden Steuereinnahmen auf das Gemeindeleben auswirken können, gab dieser Tage Kirchenvorsteherschaftspräsident Heinrich Zweifel. 59 Personen hatten sich 2021 aus der Reformierten Kirchgemeinde Mittleres Toggenburg verabschiedet. Die Zahl der Mitglieder sank dadurch auf 2975, also unter die Marke von 3000. Das bedeutet weniger Gelder aus dem Finanzausgleich. Ab Ende Januar stehen daher 70 Pfarrstellenprozent weniger zur Verfügung, was einen Abbau des Gottesdienstangebots in Wattwil, Lichtensteig und Krinau bedeutet.

Blickt Zweifel voraus, sieht er eine herausfordernde Zukunft: «Sänke die Zahl, in zehn oder 15 Jahren, unter die Schwelle von 2500, müsste die Nutzung der drei Kirchen diskutiert werden.» Denn eigentlich sei die Kirche in Wattwil zu gross, die von Lichtensteig am falschen Ort und jene in Krinau unternutzt.

Flawils stellt Bauprojekte zurück

Wenn auch nicht abgebaut, so doch spitz kalkuliert werden muss auch in Flawil. Die Evangelische Kirchgemeinde hatte vergangenes Jahr 34 Kirchbürgerinnen und -bürger verloren, 2020 waren es 40 gewesen. Noch zahlen 2549 Personen ihre Kirchensteuer. Damit müssen, nebst dem kirchlichen Angebot, zwei Gotteshäuser betrieben und unterhalten werden.

Die Idee, mit dem Bau und der Vermietung eines Mehrfamilienhauses neue Angebote zu finanzieren, wurde nun auf Eis gelegt, das Projekt aufgrund der gestiegenen Bau- und Zinskosten zurückgestellt. Und was die Umgestaltung der Kirche Feld betrifft, muss der Finanzbedarf von zwei Millionen Franken reduziert werden, ansonsten die Realisierung der «Begegnungsplattform» im Kirchenpark gefährdet wäre. Mit dieser solle kirchliche Angebote einem breiteren, auch kirchenferneren Publikum zugänglich gemacht werden.

Die Zahlen bilden einen Trend ab, der auch vor kleineren Kirchgemeinden nicht Halt macht. So verlor beispielsweise die benachbarte Evangelische Kirchgemeinde Degersheim 2021 21 Mitglieder, was eine Reduktion der Steuerzahlenden auf 1075 bewirkte. Derweil der Kelch an den Katholiken im selben Raum vorüberging. Die Seelsorgeeinheit Magdenau, zu der auch Flawil und Degersheim gehören, verbuchte lediglich einen Austritt.

Bichwil-Oberuzwil setzt auf «Kirche 2.0»

Geradezu knüppelhart traf die Austrittswelle 2021 die Katholische Kirchgemeinde Bichwil-Oberuzwil, einem Teil der Seelsorgeeinheit Uzwil: 60 Austritte im vergangenen Jahr bedeuten ein Minus von 2,6 Prozent der katholischen Bevölkerung. Aber auch in den Jahren zuvor mussten - mit Ausnahme der 37 Austritte im Jahr 2019 - jeweils zwischen 20 bis 30 Abgänge verkraftet werden.

Der erhoffte Rettungsanker heisst hier «Kirche 2.0». Ein Projekt, das Kirche auf eine moderne Art erlebbar mache und aufzeige, dass Gottesdienste nur ein Teil des kirchlichen Angebots sind, wie die Präsidentin des Kirchenverwaltungsrats, Brigitte Bellmont, sagt.

Trotz der sinkenden Steuereinnahmen müssten – auch dank der finanziellen Unterstützung der katholischen Administration als Ausgleichsgemeinde – noch keine Abstriche beim Angebot gemacht werden. Die grössere Herausforderung sei, geeignetes Personal zu finden, macht Bellmont klar.

Katholisch Wil verliert 154 Mitglieder

Und wie geht es den grossen Kirchgemeinden in Wil? 2015 betrug der Anteil Katholiken, gemessen an der Bevölkerung der Stadt sowie den Dörfern Wilen und Rickenbach, 46 Prozent. 2021 waren es noch 38,9 Prozent. 897 Personen haben der Katholischen Kirchgemeinde Wil in den vergangenen sechs Jahren den Rücken gekehrt - 154 allein im Jahr 2021. Dies ist – nach 180 Austritten im Jahr 2019 – der zweithöchste Wert überhaupt. Marianne Mettler, Präsidentin der Katholischen Kirchgemeinde Wil, erklärt den Mitgliederverlust unter anderem mit dem Schwinden der traditionellen Verbundenheit mit der Kirche. Wobei das spirituelle Bedürfnis bleibe, sogar wachse. Deshalb setze sich ein neu gegründetes Team vertieft mit der Kirchenentwicklung auseinander, kreiere Neues und probiere es aus. Mettler sagt:

«Die Kirche muss auf die Strasse zu den Menschen. Wir wollen niederschwellig die verschiedenen Altersgruppen ansprechen.»

Beispiele dafür seien das wöchentliche Friedensgebet für die Ukraine mit dem Feuer im St.Peter Park, die Präsenz am Weihnachtsmarkt oder die Waldweihnacht.

Konfessionslosigkeit ist akzeptiert

Die fast gleiche Strategie verfolgt die Evangelische Kirchgemeinde Wil, zu der nebst Zuzwil/Züberwangen/Weieren auch Bronschhofen sowie Rickenbach und Wilen gehören. Auch sie kämpft gegen den Mitgliederschwund. Seit 2010 ist die Zahl der Gemeindeglieder von 6789 auf 5772 im vergangenen Jahr gesunken. Dies entspricht einem Minus von 15 Prozent. Für 2021 weist Evangelisch Wil, mit 119 Austritten, einen hohen, aber keinen frappant höheren Wert aus als in den Vorjahren.

Kirchgemeindepräsident Peter Burkhart, bestätigt, was auch Marianne Mettler bedauert: «Es ist inzwischen akzeptiert, keiner Kirche anzugehören.» Deswegen ist auch für ihn klar, dass die Kirche ihre Räume verlassen und sich zu den Menschen bewegen muss. Wie sie dies am Sonntag tue. Dann laden die christlichen Kirchen Wil bekanntlich gemeinsam mit den Gemeinden zur «Weihnachtsreise Wil» ins Stadtzentrum.

Kein Abbau des kirchlichen Angebots

Auch in den beiden Wiler Kirchgemeinden wirken sich die schrumpfenden Steuereinnahmen bisher nicht auf das kirchliche Angebot aus. «Wir werden in der Seelsorge keine Abstriche machen, die Menschen stehen an erster Stelle», sagt Marianne Mettler und betont den haushälterischen Umgang mit den Finanzen. Während ihr reformierter Amtskollege die Absicht kommuniziert, sich mit alternativen Finanzierungsformen für die Zukunft zu rüsten. Ein Beispiel dafür sei das Spendenprojekt «Donare », welches Anschaffungen und Projekte ermöglichen soll, die im ordentlichen Budget keinen Platz mehr finden.

Sonderfall Libingen

Obwohl das Jahr 2021 vielen Kirchgemeinden die höchsten Austrittszahlen seit Bestehen brachte, gibt es auch solche mit weniger Abgängen – sie hatten ihren Peak bereits 2019 oder 2020.

Völlig aus dem Raster fällt - so die Statistik stimmt - Katholisch Libingen als Teil der Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg: Keine Austritte seit zehn Jahren. Gut gelang es auch in Mühlrüti, ebenfalls Teil der Seelsorgeeinheit unteres Toggenburg, die Schäfchen beisammen zu halten: Ab 2012 bis immerhin 2020 weist die Statistik eine Null auf.

Steuern, Übergriffe von pastoralem Personal auf Kinder, Kritik an der Stellung der Frau, dem Zölibat, der Kurie in Rom oder der Verlust der traditionellen Verbundenheit: Die Austrittsgründe sind vielfältig. Sehr hohe Zahlen dürften aber auch in einer gewissen Zufälligkeit begründet sein. Brigitte Bellmont sagt: «Tritt eine ganze Familie aus der Kirche aus, wirkt sich das erheblich auf die Statistik aus.»