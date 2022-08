Kirchberger prägte ganze Schreinergeneration

Kirchberg/Flawil Er war ein Vierteljahrhundert lang Fachlehrer: Linus Calzaferri prägte eine ganze Schreinergeneration Während 25 Jahren vermittelte Linus Calzaferri aus Kirchberg Lernenden an der Schreinerfachschule in Flawil sein breites Fachwissen. Nun tritt der Fachlehrer in den Ruhestand. 29.08.2022, 12.00 Uhr

Seine letzte Klasse schenkte Linus Calzaferri eine Erinnerungstafel. Der Kirchberger hat während 25 Jahren insgesamt mehrere hundert Schreinerinnen und Schreiner ausgebildet. Bild: Ralph Dietsche

Linus Calzaferri blickt zufrieden auf seinen beruflichen Werdegang zurück. «Ich hatte stets eine spannende und erfüllende Anstellung, war nie längere Zeit krank und durfte meinen Traumjob erlernen.» Für den heute 65-Jährigen war von Anfang an klar, dass er Schreiner werden will. Weshalb dem so war, mag er sich nicht mehr erinnern. Ein eigentliches Schlüsselerlebnis gab es nicht.

Auch sein Vater war nicht Schreiner. «In der Freizeit waren wir allerdings oft in seiner kleinen Holzwerkstatt in unserem Haus. Vielleicht war dies ausschlaggebend für meine Berufswahl», erzählt Linus Calzaferri. Ganz so klar, wie es für ihn war, dass er Schreiner wird, war es für dessen Vater nicht. Er schickte ihn zum Berufsberater. Von seinem Plan, eine Schreinerlehre zu absolvieren, rückte der Schulabgänger allerdings nicht ab.

«Vielleicht war ich etwas stur. Rückblickend betrachtet wäre es spannend zu wissen, in was für Berufen mich der Berufsberater gesehen hätte», sinniert Linus Calzaferri bei einem Besuch in der Schreinerfachschule in Flawil. Bereut hat er seinen Weg allerdings nie. Er habe sich nie nach dem Ende seiner beruflichen Karriere gesehnt. Den neuen Lebensabschnitt nimmt er allerdings mit Freude an.

Jobwechsel war ein grosser Schritt

Als Fachlehrer brachte Linus Calzaferri einen prall gefüllten Rucksack an praktischer Erfahrung in die Schreinerfachschule mit. Denn der Toggenburger vertiefte sein Wissen nach der Lehre als Schreiner in verschiedenen Betrieben in der Region und führte die Holzabteilung des kantonalen Jugendheim Platanenhof in Oberuzwil als Betriebsleiter. Er erinnert sich:

«Diese Anstellung lehrte mich mit herausfordernden Situationen und Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen umzugehen.»

Die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen habe er aber stets geschätzt, so Calzaferri weiter. Entsprechend schwer sei es ihm gefallen, von ihnen Abschied zu nehmen. Der Schritt vom Platanenhof-Betriebsleiter und nebenamtlichen Berufsschullehrer hin zum Fachlehrer an der Schreinerfachschule war für Linus Calzaferri alles andere als einfach. «Ich vermisste die Praxis, den Kundenkontakt und die tiefe Befriedigung, wenn die Arbeiten fertiggestellt sind. Dennoch bin ich überzeugt, dass ich mich am Wegkreuz für die richtige Richtung entschieden habe.»

Beruf entwickelte sich rasant

Die Schreinerfachschule in Flawil war 25 Jahre lang Wirkungsort von Linus Calzaferri. Bild: PD

Das Bild vom Schreiner mit Spänen in den Haaren hat mit dem heutigen Beruf nicht mehr viel zu tun. Den jungen Berufsleuten stehen modernste Handmaschinen zur Verfügung. Auch die CNC-Technologie gehört inzwischen zum Schreineralltag, wie Linus Calzaferri erklärt. «Diese bietet riesige Möglichkeiten.» Dank CNC-Maschinen könnten schon kleine und mittlere Betriebe schnell, genau und vor allem rational produzieren.

Linus Calzaferri setzte bereits auf diese Technologie, als seine Berufskollegen skeptisch waren. Ebenfalls verändert hat sich, dass heute die Konstruktionen oftmals einfacher sind als früher. Aufwendige Arbeiten sind eher in den Hintergrund gerückt. Positiv betrachtet Linus Calzaferri, dass die Zahl an jungen Frauen, die sich für den Schreinerberuf entscheiden, stetig zunimmt:

«Zu meiner Lehrzeit im Jahre 1975 hatten wir eine einzige Frau in unserer Klasse.»

In der letzten Klasse, die Linus Calzaferri zur Abschlussprüfung führen durfte, machte der Frauenanteil schliesslich einen Drittel aus.

Zeit für die vielen Hobbys

Inzwischen konnte Linus Calzaferri seine ersten Tage im Ruhestand geniessen. Oder besser gesagt im Unruhestand. Denn langweilig wird es dem fitten Rentner nicht so rasch. «Ich habe zahlreiche Hobbys. Aktuell richte ich gerade bei mir zu Hause eine kleine Werkstatt ein. Zudem bin ich seit Jahren in der Blasmusik aktiv, gehe gerne mit dem Boot fischen, in die Berge wandern, auf die Jagd oder amte zwischendurch als Hüttenwart in der Zwinglipasshütte.»

Seit 30 Jahren verbringt Linus Calzaferri jedes Jahr mindestens eine Woche in der Hütte. Ein weiteres Hobby ist das Reisen. Der Norden hat es ihm und seiner Frau Elisabeth besonders angetan. Und wie wenn dies alles noch nicht genug wäre, geniesst Linus Calzaferri die verbleibende Zeit mit seiner Familie. Seine vier Kinder schenkten ihm inzwischen bereits elf Grosskinder. Wer weiss, vielleicht kann er diese ebenfalls für den Schreinerberuf begeistern. Damit würde sich der Kreis wieder schliessen. (pd)