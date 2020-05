Kirchberger Gewerbeausstellung wird verschoben Die Gewerbeausstellung in der Bazenheider Ifanghalle hätte zwar erst Mitte November stattgefunden, doch die Lage ist den Veranstaltern zu unsicher. 22.05.2020, 05.00 Uhr

Die Kirchberger Gewerbeausstellung in der Ifanghalle findet erst 2021 statt. Bild. Beat Lanzendorfer

(pd/rus) Am 14. und 15. November hätte sich die Bazenheider Ifanghalle in ein Messegelände verwandeln sollen. Doch die normalerweise alle fünf Jahre stattfindende Gewerbeausstellung Kirchberg (Gaki) wird ins nächste Jahr verschoben, wie der Gaki-Vorstand in einem Schreiben mitteilt.