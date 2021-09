Fitnessparcours Norenberg in Kirchberg wird saniert

Kirchberg/Bazenheid Es steht fest: Der Fitnessparcours Norenberg wird erneuert Der Zahn der Zeit hat massiv an den Eichenbalken des Fitnessparcours genagt. Es besteht grösserer Sanierungsbedarf. Die Interessengemeinschaft des Fitnessparcours Norenberg hat entschieden, dass sie die Erneuerung in Angriff nehmen will. Gefragt sind nun auch die Vereine. Salome Lohner 22.09.2021, 17.00 Uhr

Schüler aus Bazenheid laufen auf der Finnenbahn. Bild: PD

400 Meter. So lange ist die Finnenbahn, die im Norenberg-Wald die beiden Dörfer Kirchberg und Bazenheid verbindet. Dank der LED-Leuchten kann er auch in den Wintermonaten bis abends um 21.30 Uhr genutzt werden. An zwölf Stationen des regional beliebten Parcours können die Läuferinnen und Läufer zudem Übungen absolvieren – wie bei einem Vitaparcours.

Verantwortlich für diese Anlage ist eine Interessengemeinschaft. Mitglieder dieser IG sind die Sportvereine der politischen Gemeinde Kirchberg. Zu ihren Aufgaben gehört der Unterhalt und die zeitgemässe Erneuerung der gesamten Anlage. Jeder Verein hat beim Bau der Finnenbahn im Jahr 1976 je 50 Meter davon erstellt.

1999 gab es Sturmschäden

Weil die Banden aus morsch werdenden Holzstämmen bestehen, hat man diese zehn Jahre nach der Eröffnung zum ersten Mal erneuern müssen. Die Fitnessstationen wurden 1999 durch einen Sturm beschädigt und mussten ebenfalls ersetzt werden. Seither wurde ein neuer Brunnen eingeweiht, der Zugangsweg wurde erneuert, die Blockhütte renoviert und die oben erwähnten LED-Lampen installiert.

Nun steht die nächste grössere Sanierung bevor. In einer Projektdokumentation heisst es: «Seit der letzten Gesamtrenovation vor 34 Jahren hat der Zahn der Zeit massiv an den Eichenbalken genagt, sodass sich in den nächsten zwei bis drei Jahren erhebliche Renovationsarbeiten aufdrängen.»

Die Eichenbalken am Rande der Finnenbahn müssen dringend ersetzt werden. Bild: PD

Erneuerung mit den gleichen Materialien

An der Generalversammlung der Interessengemeinschaft diese Woche hat der Projektverantwortliche Xaver Fäh den Anwesenden vier Lösungsvarianten für das Problem der morschen Eichenbalken vorgestellt. Die Erneuerung des Parcours mit nachhaltigen Materialien, der Neubau mit mehrheitlich anderen Materialien und der endgültige Abbruch der Anlage wurden gar nicht erst diskutiert. Der Favorit war von Beginn an die erste Variante: die Erneuerung der Finnenbahn und der Stationen mit den gleichen Materialien wie heute.

Die Wiederverwertung von bestehenden Materialien, die gute Integration in die Landschaft und dass die Renovation grösstenteils von den Vereinen selbst durchgeführt werden kann, waren Argumente, welche die Vereinsvertreter schon vor der Versammlung überzeugt hatten.

Die Finanzierung ist noch nicht gesichert

An der Generalversammlung wurden aber auch die diversen Probleme thematisiert, die noch gelöst werden müssen. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt IG-Präsident Walter Huber, dass noch unklar ist, wie die rund 600 Elemente Eichenholz für die Erneuerung der Finnenbahn beschafft werden können. Man habe bereits mit den Förstern, Sägereien und Holzlieferanten das Gespräch gesucht. Naheliegend wären alte Eisenbahnschwellen aus Eichenholz gewesen, diese dürfen aber laut Gesetz nicht mehr weiterverwendet werden, sagt Huber.

Ein Thema ist auch die Finanzierung. Noch sei nicht genug Kapital vorhanden, sagt Huber. Deshalb müsse die Bevölkerung nun mit ins Boot geholt werden. Stand jetzt würde die Gemeinde Kirchberg 50'000 Franken beisteuern, die Dorfkorporationen von Kirchberg und Bazenheid je 10'000 Franken. Gerechnet wird zudem mit einem Sport/Toto-Beitrag über 14'000 Franken und Spenden sowie Sponsoring-Beiträgen über etwa 7000 Franken.

Laut Projektdokumentation wird die Erneuerung insgesamt etwa 103'000 Franken kosten. «Wichtig ist auch, dass die Mitglieder der einzelnen Vereine mitmachen», sagt Huber. Etwa 400 bis 800 Arbeitsstunden müssten sie für die Erneuerung des Parcours aufwenden, was einem Frondienst im Wert von 12'000 Franken entspricht.