Viehschau Kirchberg: Miss-Wahl für einmal ohne Publikum

Kirchberg Zwei neue Missen: Etwas weniger Applaus für Mally und Jamba Am Samstag ging in Kirchberg die traditionelle Viehschau über die Bühne. Für einmal aber ohne Publikum. Das trübte die Freude der Besitzer der neuen Missen aber keineswegs. Christoph Heer 10.10.2021, 13.10 Uhr

Bruno Nagel bedankt sich als Organisator bei den Teilnehmern der diesjährigen, abgespeckten Viehschau. Picasa

Schade, ist man versucht zu sagen. Denn pünktlich auf das Nachmittagsprogramm und den darin enthaltenen Miss-Wahlen zeigt sich die Sonne. Doch das ganz grosse Publikum muss der Viehschau coronabedingt fernbleiben. Nichtsdestotrotz entwickelt sich um den Schauring herum eine respektable Menschenmenge, es sind dies Landwirte und deren Familien, Helfer und Schauexperten.

Da, wo sonst weit über 2000 Personen der Viehschau frönen, herrscht für dieses eine Mal Leere. Lediglich ein Süssigkeitenstand und das Gitter, welcher die Viehschau umzäunt, stehen heroisch in den immer stärker werdenden Sonnenstrahlen.

Einmalige Viehschau, aber sicher nicht schlechter

Das Problem; Eine Viehschau mit einem derart grossen Menschenauflauf, wäre aktuell nur mit Zertifikatspflicht möglich. So haben sich die Organisatoren des Landwirtschaftlichen Vereins Kirchberg dazu entschlossen, das Areal einzuzäunen und die Besucherzahl auf 500 zu limitieren. Auch die Zahl der Tiere wurde reduziert, immerhin sind es dennoch rund 670 Tiere, die auflaufen.

Einige Viehschauen in der Region wurden ganz abgesagt, andere wiederum konnten ohne grossen Einschränkungen stattfinden. So, wie es in Kirchberg gehandhabt wurde, ist einmalig – was jedoch nicht gleichzusetzen ist, als wäre es schlechter. Denn die Stimmung unter den Landwirten und deren Mitarbeitern ist hervorragend. Gleich hervorragend wie die Qualität der Tiere, lassen später die Experten verlauten.

Miss Bazenheid 2021: Mally

Mally aus dem Stall von Georg und Margot Bürge wurde am Samstag zur Miss Bazenheid gekürt. Bild: Christoph Heer

Während die Schauexperten ihre Runden durch die Tierreihen machten und die Besten aus den jeweiligen Abteilungen in den Ring holten, leerte sich das Festzelt von Minute zu Minute. Niemand wollte die Prämierungen der neuen Fitnessstar Meisli (Ueli Maute, Dietschwil), der Champion Fleckvieh Nastalena (Alois Graf, Kirchberg) und die Vergabe der verschiedenen Schöneuterpreisen verpassen.

Auch die Champion OB (Original Braunvieh), namentlich Honey, haust in Dietschwil bei Landwirt Ueli Maute. Der Höhepunkt kam allerdings zum Schluss; die Wahlen zur Miss Bazenheid und Miss Kirchberg. Zur Miss Bazenheid 2021, wird Mally gewählt. Sie habe das Zuchtziel auf allen Ebenen erfüllt, meint der Experte und gratuliert den Besitzern Margot und Georg Bürge (Bazenheid). Stolz führen sie ihr Tier aus dem Ring, ernten Applaus und zahlreiche Gratulationen.

Miss Kirchberg 2021: Jamba

Jamba, die neue Miss Kirchberg: Besitzer Martin Künzli (Dietschwil), seine Partnerin Melanie und sein Sohn Elias, freuen sich mit. Bild: Christoph Heer

«Mit dieser Flankentiefe und dieser Beckenbreite hat Jamba den Titel zur neuen Miss Kirchberg redlich verdient», so die Meinung eines Experten. Ein lauter Juchzer von Martin Künzli (Dietschwil) und Jubel bei seiner Partnerin Melanie, sowie seinem Sohn Elias. Schnell wird die Schleife und die Kuhglocke umgehängt, ein paar Siegerfotos geschossen und die Ehrenrunde in vollen Zügen genossen.

Für Bruno Nagel, Vereinspräsident des organisierenden Landwirtschaftlichen Vereins Kirchberg eine äusserst gelungene Viehschau.

«Trotz Einschränkungen ziehen wir ein positives Fazit. Es hat alles geklappt, die Sonne zeigte sich pünktlich zum Nachmittagsprogramm und schon bei der Auffuhr wurden wir von vielen Personen am Strassenrand begrüsst.»

Einheitlich wird natürlich gehofft, dass im kommenden Jahr wieder eine «normale» Viehschau mit bis zu 2500 Zuschauern durchgeführt werden kann.