Kirchberg Wenig Lärm um den Glockenschlag: Kirchbürger sprechen 100'000 Franken für einen schöneren Klang der Kirchenglocken Die Kirchgemeindeversammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Kirchberg bewilligt die Sanierung des Glockenstuhls der evangelischen Kirche – vorgezogen wird sie aber nicht. Beat Lanzendorfer 30.03.2021, 12.42 Uhr

Ueli und Judith Lüber wurden für ihre langjährige Tätigkeit für die evangelische Kirche von Präsident Harald Frauenfelder geehrt. Nachfolgerin Anita Muheim hat ihre Tätigkeit bereits aufgenommen (von links). Bild: Beat Lanzendorfer

Seit Monaten wird in Kirchberg über den Glockenklang der evangelischen Kirche diskutiert. Nun zeichnet sich eine Lösung ab. An der Kirchgemeindeversammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Kirchberg am Montagabend im evangelischen Kirchgemeindehaus in Bazenheid bewilligten die 27 anwesenden Stimmberechtigten den «Kreditantrag Sanierung Glockenstuhl» einstimmig.