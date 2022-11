SVP Kirchberg verteidigt Nein-Parole zur Gemeindereform

Kirchberg «Weisen Vorwürfe in aller Form zurück»: SVP verteidigt ihre Nein-Parole zur Gemeindereform SP und SVP beantragen, die Revision der Gemeindeordnung an der ausserordentlichen Kirchberger Bürgerversammlung diese Woche abzulehnen. In einer Stellungnahme reagiert die Ortspartei der SVP auf einen Leitartikel des «Toggenburger Tagblatts». 07.11.2022, 14.34 Uhr

Die Bevölkerung der Gemeinde Kirchberg wird an einer ausserordentlichen Bürgerversammlung über die Gemeindereform abstimmen. Bild: Michele Limina/Keystone

Diesen Freitag wird in Kirchberg über die Abschaffung des Schulrats abgestimmt. SVP und SP haben die Nein-Parole beschlossen. In einer Medienmitteilung reagiert die SVP Kirchberg nun auf einen Leitartikel, mit dem sich das «Toggenburger Tagblatt» am 3. November für die Vorlage ausgesprochen hatte.

Darin werde der Ortspartei angelastet, die «vor vier Monaten getätigten Aussagen» seien für sie «nicht mehr relevant». Zudem hätten die Protagonisten «drei Jahre Zeit gehabt, Anliegen und Ideen einzubringen». Die Partei werde gefragt: «Was soll das?» In ihrer Stellungnahme schreibt die SVP: «Gerne beantworten wir dem ‹Toggenburger Tagblatt› diese Frage und stellen einige Punkte klar.»

SVP habe wiederholt beim Gemeinderat interveniert

Die SVP Kirchberg habe sich zu keinem Zeitpunkt in einer offiziellen Botschaft für den Vorschlag ausgesprochen. Im Gegenteil: Bereits im Oktober 2021 habe die Partei den Gemeinderat in einem Schreiben darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie den vorliegenden Vorschlag nicht unterstütze. Dieses Schreiben sei drei Monate lang unbeantwortet geblieben. Am 28. März 2022 sei der Gemeinderat erneut schriftlich informiert worden, dass «der Vorstand der SVP Kirchberg die Ablehnung der aktuell vorliegenden zwei Varianten empfehlen wird».

Nebst diesen zwei offiziellen Schreiben habe die Partei ihre Forderungen an sechs Mitwirkungsveranstaltungen eingebracht, zweimal an einem direkten Austausch mit dem Gemeinderat teilgenommen, im Rahmen des schriftlichen Mitwirkungsverfahrens die erwähnte Rückmeldung eingegeben und mit zwei weiteren Ortsparteien eine eigene Diskussionsgrundlage (Vorschlag) erarbeitet.

Aktuelle Vorlage sei eine Scheinreform

«Wir revidieren also weder Aussagen noch haben wir uns erst kurz vor der Abstimmung gegen den Vorschlag ausgesprochen», schreibt die SVP. Vielmehr habe sich die Partei in den letzten drei Jahren aktiv in den Reorganisationsprozess der Gemeindestrukturen eingebracht und versucht, den Volkswillen einer Gesamtüberarbeitung aufzugleisen und zu verhindern, dass für viel Steuergeld nur eine Scheinreform – primär im Schulbereich – durchgeführt werde.

«Daher weisen wir die Vorwürfe des ‹Toggenburger Tagblatts› in aller Form zurück!» Der Partei stellen sich eher Fragen wie: «Weshalb stellt sich der Gemeinderat dermassen vehement gegen jeden Vorschlag, der echte, zukunftsorientierte Reformen herbeiführt?» und «Wieso stellt der Gemeinderat den Bürgerinnen und Bürgern keine echte (Aus-)Wahl zur Verfügung, wenn er über die Ablehnung seit geraumer Zeit informiert ist und annehmen muss, dass für das Projekt ein entsprechender Gegenwind weht?» (pd)