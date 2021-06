Abfall auf der Wiese: Kirchberger Bauer musste Kuh abtun

Littering Wegen eines Fremdkörpers musste er kürzlich eine Kuh einschläfern lassen: Jetzt überlegt sich ein Kirchberger Bauer, allen Tieren Magnete einzusetzen Wenn beim Mähen Büchsen und Flaschen zersplittern, wird es für Kühe gefährlich. Spitze Teile können die Magenwand der Tiere verletzen, austretende Magensäfte verursachen tödliche Entzündungen. Vor ein paar Wochen musste Landwirt Richard Brändle eine besonders schöne Kuh abtun. Nicht der erste Fall auf seinem Hof. Pablo Rohner 09.06.2021, 05.00 Uhr

Wenn Getränkebüchsen, Glas und harter Kunststoff zermäht werden und im Heu landen, drohen den Kühen innere Verletzungen. Themenbild: Stefan Kaiser

«Mit einer Kuh pro Jahr muss ich rechnen.» Am Anfang klingt Richard Brändle abgeklärt, als er über seine Kühe spricht, die wegen verschluckter Fremdkörper krank wurden oder eingeschläfert werden mussten. Brändle ist Landwirt im Weiler Tüfrüti zwischen Kirchberg und Gähwil. Sein Land grenzt an die Hauptstrasse und die Spazier- und Velowege beim Naturschutzgebiet Turpenriet. Im Frühling, wenn das Gras noch nicht hoch steht, durchkämmen Brändles die Wiesen nach Abfällen. Richard Brändle sagt: «Entlang der Strasse kommt schnell ein ganzer Sack zusammen.»

«Sie war eine für die Zucht wertvolle Kuh»

Erst letztes Jahr hatten zwei Kühe, Milva und Samalia, plötzlich Probleme mit der Verdauung. Beide erholten sich. Dann, vor ein paar Wochen wurde die nächste krank, Dorina. Brändle beschreibt, woran er merkte, dass die Kuh möglicherweise einen Fremdkörper geschluckt hatte. Sie hatte ähnliche Symptome wie Milva und Samalia:

«Sie fressen fast nichts mehr, sind nicht mehr so aktiv. Sie haben kalt über den Buckel. Du merkst einfach, dass sie Schmerzen haben.»

Dorina war nicht mehr zu retten, sie musste eingeschläfert werden. Brändles Tierarzt ist sich sicher, dass ihr ein Fremdkörper innere Verletzungen zugefügt hat, die zu einer tödlichen Entzündung führten. Der Landwirt erzählt weiter und nun hört man, dass ihm solche Fälle nahe gehen. Es schmerzen nicht nur die Tierarztkosten von mehreren hundert Franken pro Konsultation und der ungleich höhere Verkehrswert der Kuh.

Richard Brändle, Landwirt in der Tüfrüti. Bild: Ralph Ribi

Dorina ist in der Tüfrüti aufgewachsen, sie «gehörte» der zweitjüngsten Tochter der Brändles. Sie war eine besonders schöne, «für die Zucht wertvolle Kuh», sagt Brändle, eine, die auch an Viehschauen Erfolg hatte. In die Lücke wird ein Rind aus eigener Zucht nachrücken. «Wenigstens haben wir drei Junge von Dorina», sagt Richard Brändle. Doch bis ein Rind die gleiche Leistung wie die Kuh erbringt, dauert es ein paar Jahre.

Zermähte Abfälle sind gefährlich

Werner Schönenberger ist Tierarzt in Wil. Immer wieder behandelt er Kühe, bei denen der Verdacht besteht, dass sie ein verschluckter Fremdkörper plagt. Besonders beim Mähen zerkleinerter Abfall ist gefährlich für die Tiere. «Eine ganze Bierdose frisst eine Kuh nicht», sagt Schönenberger. Wenn sie aber mit dem Heu eine Glasscherbe oder den Splitter einer Büchse schluckt, wird es gefährlich.

Die Haube ist der erste Abschnitt in Vormagensystem einer Kuh. Ein kleines Loch in der Wand des badwannengrossen Raums kann reichen, damit Verdauungsäfte in die Bauchhöhle gelangen und dort Entzündungen verursachen. Manche Kühe können dann mit Antibiotika behandelt werden. Wenn es dafür zu spät ist, oder die Therapie nicht anschlägt, muss das Tier geschlachtet werden.

Bei Büchsen und Flaschen nützt ein Magnet nichts

Zur Behandlung und zur Vorbeugung kann der Kuh durch den Rachen ein Magnet in den Magen eingeführt werden. An diesem sollen verschluckte Metallteile kleben bleiben. Der Magnet bleibt dann für den Rest ihres Lebens im Magen der Kuh. Vor allem Bauern, denen schon Kühe wegen Abfall krank geworden oder gestorben sind, würden auf die Methode zurückgreifen, sagt Schönenberger.

Nach dem letzten tödlichen Fall überlegt sich Richard Brändle, bei allen Kühen einen Magneten einzuführen. Ein Stück Draht, das von einer Baustelle liegenbleibt oder ein Teil, das von einer Maschine abgefallen ist, würde so abgefangen, bevor es in die Haube gelangt. Doch Alubüchsen sind genauso wenig magnetisch wie Kunststoff oder Glas. Erst kürzlich hat Brändle bei einem Bänkli wieder Weinflaschen zermäht. Die Scherben musste er von Hand aus der Wiese herauslesen.



Eine Statistik, wie viele Kühe an den Folgen von verschluckten Abfallteilen krank werden oder sterben, gibt es nicht. Um definitiv zu wissen, was die Verletzungen verursacht hat, müsste man die Kuh röntgen oder – nach dem Tod – obduzieren. Schönenberger sagt:

«Man müsste jede Kuh aufmachen und das Teil mit einem Metalldetektor finden.»

Weil das kaum gemacht wird, bleibt Schönenberger die Diagnose nach Symptomen und Ausschlussprinzip.

Sind höhere Bussen für Littering die Lösung?

Werner Schönenberger und Richard Brändle sagen, dass die Fälle in den letzten Jahren zugenommen haben. Der Tierarzt sieht das auch daran, dass er häufiger wegen Bauchfellentzündungen, die durch Fremdkörper verursacht wurden, Antibiotika verschreiben müsse. Er schätzt, dass bei rund 30 Prozent der Kühe, die er behandelt, weil sie nicht mehr fressen oder sonst Verdauungsstörungen haben, Fremdkörper im die Ursache sind.

Um auf das Problem aufmerksam zu machen, haben Schüler der Oberstufe Kirchberg im März auf einer Wiese an einer vielbefahrenen Strasse bei jedem Stück Abfall, das sie fanden, ein rotes Fähnchen gesetzt. Doch Prävention allein reicht nicht, sagt Schönenberger. Er ist überzeugt, dass es nur mit viel höheren Bussen für Littering gelingen kann, das Problem einzudämmen.